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高中生救七旬嬤 鐵道學會要台鐵檢討

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣鐵道暨國土規劃學會指出，發生乘客自行救援的制度外作為，台鐵公司應該檢討，身為營運方為何無法於人員進入軌道的第一時間掌握，並即時反應。台鐵示意圖。記者周彥妤／攝影
台灣鐵道暨國土規劃學會指出，發生乘客自行救援的制度外作為，台鐵公司應該檢討，身為營運方為何無法於人員進入軌道的第一時間掌握，並即時反應。台鐵示意圖。記者周彥妤／攝影

台鐵板橋站24日發生一起76歲婦人落軌意外，18歲高中男學生見狀後立斷跳下月台救人，30秒後火車駛進月台，所幸2人在安全地帶，有驚無險逃過一劫。台灣鐵道暨國土規劃學會指出，發生乘客自行救援的制度外作為，台鐵公司應該檢討，身為營運方為何無法於人員進入軌道的第一時間掌握，並即時反應。

學會指出，在鐵路的營運安全制度中，照理而言，不會鼓勵乘客或非鐵路人員自行處理突發狀況；以人員或物品落軌為例，若乘客自行跳下軌道時未注意進站列車，或落下時也受傷以致無法移動，當下都是增加安全風險，可能造成更大事故或問題。

以本次個案而言，學會認同該位學生乘客的救人勇氣，即使站在營運安全角度，也不應該過度苛責挺身而出的乘客。

學會認為，台鐵在本次案件事前、發生當下與事後的處理狀況，並由安全管理部門還原該案件的詳細過程，仔細檢討在人員勤務面與設施面有無可改善之處。

學會認為，台鐵應該重新檢視鐵路車站的環境，為何該旅客會跌落軌道？現場環境有無可以再改善之處？從硬體層面而言，包含月台門、緊急停車按鈕、甚至是月台下方增設避車空間，都可預防乘客落軌，或落軌後可自行躲避至安全處，並由其他乘客快速通報營運人員。

學會指出，在事件發生當下，站務人員有無主動發現人員落軌？如有，採取的應變做為及應變時間為何？如無，如何強化現場監控效果，以及如何強化民眾通報反應效率？

學會認為，台鐵應該針對這些問題對外說明，負起營運單位的責任，也使乘客了解若有相似事件時的有效處理方式。

學會指出，鐵路營運安全上重要的「瑞士起司理論」，可作為此次事件參照。雖事故最後沒有發生，人員與列車都平安無事，但在這中間，台鐵對於預防與應變乘客落軌上，出現多少應補齊而未補齊的漏洞？若每次事件發生後都能詳細務實檢討，各層面上的洞就能被逐步填補好，才能真正強化鐵路的安全，提升民眾對台鐵的信心。

台鐵

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