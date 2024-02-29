境外空汙+擴散條件差 中南部、金門空氣品質差

今天鋒面前緣，西半部風速弱，擴散條件差、汙染物易累積，且受到中國東南沿岸汙染物影響，離島地區汙染物濃度篇高，環境部提醒中部、雲嘉南、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部指出，依監測資料及氣象署今天氣象資料顯示，今天上午鋒面前緣，西半部風速弱，擴散條件差，汙染物易累積；馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，下午鋒面通過，迎風面擴散條件轉佳，南部仍位於下風處，汙染物仍稍易累積。

環境部表示，今天宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南及金門零星地區短時間可能達紅色警示等級。

針對明後2天空氣品質，環境部預測，受到強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，但南部位於下風處，汙染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。