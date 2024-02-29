國稅局教戰：買黃金的統一發票這樣開 掌握2次對獎機會

春暖花開，是適合舉辦婚禮的季節，結婚買金飾記得索取2張統一發票，一張是黃金本體的免稅統一發票、一張是工錢勞務的應稅統一發票，這2張發票都能對獎，等於是一次消費，兩次對獎機會，把握「結婚前、生子後」獨有的好運氣。

國際金價數周以來呈現狹幅波動，但堅守在每盎司2000美元以上，未來若啟動降息循環，實質利率下滑，金價通常會有較佳表現。不過，若有購買金飾需求，國際金價走勢就不是考慮重點。

財政部高雄國局表示，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金，依加值型及非加值型營業稅法第8條第1項第30款規定，雖然免徵營業稅，但仍要開立統一發票；而黃金的加工費，也就是買金飾時會另外算的工錢，屬於勞務，屬於課徵營業稅範疇，因此，營業人提供金飾加工服務所收取的費用，也要開立統一發票並報繳營業稅。

國稅局舉例，消費者銀樓購買6萬元黃金飾品，其中5萬4千元是黃金售價，6千元為加工費，銀樓應該開立免稅統一發票5萬4千元，以及加工費的應稅統一發票6千元給消費者，而且這2張發票都是可對獎的發票。

國稅局表示，近來正值婚嫁旺季，象徵喜氣、富貴的黃金生意熱絡，銀樓業者銷售黃金，雖免徵營業稅，但仍應開立統一發票給消費者，民眾在購買黃金時，除了向銀樓業者索取保證書，也請記得拿統一發票，免得與財神擦身而過。