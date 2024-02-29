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台大研究：這項紅斑性狼瘡治療 可降復發助病童正常生活

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院小兒部教授江伯倫（左起）表示，紅斑性狼瘡是風濕免疫科最難控制的疾病之一，五年存活率僅約85%，不少病童因嚴重感染、腎衰竭或腦出血死亡；圖為台大醫院兒童紅斑性狼瘡研究團隊。記者林琮恩／攝影
台大醫院小兒部教授江伯倫（左起）表示，紅斑性狼瘡是風濕免疫科最難控制的疾病之一，五年存活率僅約85%，不少病童因嚴重感染、腎衰竭或腦出血死亡；圖為台大醫院兒童紅斑性狼瘡研究團隊。記者林琮恩／攝影

台大醫院與台大醫學院研究團隊，近期完成一項回溯性研究，發現使用生物製劑作為紅斑性狼瘡患者「維持性治療」，可提升療效，用於評估疾病嚴重程度的「紅斑性狼瘡疾病活動指數」數值，2年內可由8降至4，且可降低腎炎嚴重程度及死亡機率，並減少使用類固醇造成的副作用。醫師表示，維持性治療可有效預防復發、減少類固醇副作用，讓病童快樂成長。

該項研究全名為「使用Rituximab作為幼年型紅斑性狼瘡病人之有效輔助治療」，研究方法是依照過往兒童紅斑性狼瘡患者病歷進行整理，並加入40名兒童及青少年患者，使用生物製劑維持治療，與53名未曾使用生物製劑的患者進行對照比較。

台大醫院小兒部兼任主治醫師林庭瑋說，紅斑性狼瘡是自體免疫疾病，長期慢性發炎會導致患者多重器官破壞，且年紀輕的患者症狀較為嚴重；傳統治療是使用類固醇，但臨床上常有幼年型紅斑性狼瘡家長詢問，因類固醇藥物副作用高，希望有替代的治療方式，使用生物製劑單株抗體即是可以維持疾病活性、預防復發減少類固醇用量的方式。

林庭瑋解釋，過去生物製劑多用在患者急性復發期，或出現狼瘡性腎炎期間，且必須每周、雙周施打，本研究的維持性治療則是用在病情相對穩定時，且只要半年施打一劑，就可有像維持活性，預防復發，並減少類固醇用量。

台大醫院小兒部教授江伯倫表示，紅斑性狼瘡是風濕免疫科最難控制的疾病之一，五年存活率僅約85%，不少病童因嚴重感染、腎衰竭或腦出血死亡；患者若長期施打類固醇藥物，副作用是腎絲球遭破壞，許多患者必須洗腎，且兒童長期使用類固醇，會導致髖關節壞死，或影響生長發育，以生物製劑早期控制疾病，減少類固醇使用時間，可幫助病童回歸社會正常生活，減少死亡，是紅斑性狼瘡治療關鍵。

不過，該項生物製劑維持性治療尚無健保給付，患者必須自費使用。江伯倫表示，目前用於紅斑性狼瘡的生物製劑共有兩種品項，每月要價動輒數千至數萬元，期待健保署將其納入給付，維持性治療能省下病人因復發住院帶來的醫療費用支出。另，生物製劑使用不宜浮濫，否則恐會導致患者體內免疫球蛋白下降過多，或B、C型肝炎復發等情況。

台大兒童醫院院長李旺祚表示，台大兒醫成立至今邁入10周年，身為國家級兒童醫院，希望照顧急、重、難、罕病人，紅斑性狼瘡是難以診治的疾病，不少重症患者都由他院轉送台大兒醫治療，風濕免疫科花費許多心血照顧病人，本次研究的維持性治療生物製劑，希望未來能納入健保給付，讓更多孩童受惠。

台大醫院 患者 紅斑性狼瘡

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