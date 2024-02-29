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男女薪資拉近沒進展 蔡政府執政8年 「同酬日」原地踏步

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今發布我國2024年「同酬日」為2月23日，女性勞工必須比男性多工作54天，才能達到薪資同酬。示意圖。本報資料照片
勞動部今發布我國2024年「同酬日」為2月23日，女性勞工必須比男性多工作54天，才能達到薪資同酬。示意圖。本報資料照片

勞動部今發布我國2024年「同酬日」為2月23日，女性勞工必須比男性多工作54天，才能達到薪資同酬。雖然同酬日比去年進步4天，但攤開歷年資料，2月23日也不過是回到蔡政府執政第一年的水準，等於這8年來，我國男女薪資差距幾乎是原地踏步，兩性依舊同工不同酬。

不過，勞動部統計處處長梅家瑗說，同酬日是據行政院主計總處的「受僱員工薪資調查」資料得來，該調查自2019年起擴大涵蓋範圍，新增「研究發展服務業」、「學前教育」及「社會工作服務業」，同酬日估算方式雖沒有改變，但資料基礎已經不同，因此2019年以後的資料，無法跟先前年份進行比較。雖然不能直接比較天數、日期，但就長期趨勢而言，我國兩性薪資差距仍拉近。

勞動部同酬日，是以前一年的兩性平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加的工作日數。勞動部今公布，2023年我國女性平均時薪318元，為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%，換言之，女性需較男性多工作54天（365日曆天×14.7%≒54天），才能達到與男性相同的全年薪資。

梅家瑗說，同酬日發布以來，兩性薪資長期呈現拉近趨勢，疫情影響較大的2021至2022年，雖一度短暫偏離，兩性平均時薪差距擴大至15.8%，女性需要多工作的天數增加至58天，但去年又回到疫情前水準，兩性平均時薪縮小至14.7%，原因在於疫後內需服務業人力需求高漲，以女性為主的服務業時薪增幅高所致。

進一步觀察歷年的同酬日，蔡政府執政首度公布同酬日為2017年，該年的同酬日為2月23日，接下來的2018、2019年同酬日也都是2月23日，兩性薪資差距連三年皆維持在14.6%，2020年提前至2月21日，兩性薪資差距縮短至14.2%，女性需比男性多工作52天才能達到同酬。

由於2019年統計數據範圍新增三業別，所以勞動部後來校正2019年兩性薪資差距為14.9％，女性需增加工作天數更擴大至55天，2021年、2022年疫情因素又再拉開至58天。梅家瑗強調，以2019年為銜接點，因統計方法改變，此前與此後的年份不能進行比較，雖然不能比天數、同酬日日期，但若就長期來看仍是下降趨勢。

勞動部 薪資

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