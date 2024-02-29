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男子喝酒20多年胰臟發炎又腹痛 酒癮診治3個月漸恢復健康

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院心身科林杰民醫師向民眾說明戒酒藥物(非個案本人)。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院心身科林杰民醫師向民眾說明戒酒藥物(非個案本人)。圖／童綜合醫院提供

台中49歲蘇男長期喝酒20多年，最近多次反覆胰臟發炎，腹部疼痛、腹瀉、食慾不振等症狀到童綜合醫院診療，肝膽腸胃科醫師建議戒酒避免再度復發，經由酒癮藥癮特診診治，醫師林杰民和蘇男討論停酒策略，並服用戒酒藥物，他至今停酒3個多月，身體逐漸恢復健康。

童綜合醫院心身科林杰民醫師表示，酒是合法物質，超商超市都買的到，但是喝酒過量對身體有害，會影響肝臟、胰臟功能，慢性喝酒增加癌症風險，例如口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌和結腸癌，男性會增加罹患攝護腺癌的風險，女性喝酒也與乳癌有關。

他說臨床常見因長期喝酒，導致大腦萎縮與認知能力下降；酒醉後的脫序行為，常導致家庭關係緊張，若是酒後駕車更會面臨罰款與刑責。

衛生福利部推出「聰明酒杯記得量，不喝更好最健康」的宣導，以啤酒為例，建議男性每天飲用不超過508毫升(約330毫升啤酒1.5罐)，女性不超過254毫升。但根據2022年研究顯示，台灣有害性酒精使用的盛行率為5.79%，女性盛行率在5年內顯著上升0.4%，顯示有部分族群喝酒已造成身心問題，甚至已達到酒精成癮，需要接受治療。

林杰民醫師指出，過去酒癮沒有特別的治療藥物，近年來部分醫院已引進專案進口戒酒藥物，例如「納霍利(Notholic)」和「戒酒妥(Alglutol)」，為研究與臨床上有效戒酒藥物，經治療後，可減少個案對酒精的渴求與延長個案停酒的時間。

治療費用部分，衛生福利部補助每人每年4萬元的費用，可部分補助酒癮治療看診費用與藥物費用，減輕就醫負擔。林杰民醫師強調，在醫院常有個案因過量飲酒，導致肝硬化，甚至需要等待換肝治療，錯過黃金的治療時間。

他說酒癮者也常合併睡眠障礙、焦慮症與憂鬱症，需同時治療。酒癮如同菸癮，治療後容易復發，呼籲戒癮者與家屬不要氣餒，再次接受治療，就有機會達到停酒的可能。

童綜合醫院辦理酒癮藥癮特別門診，由成癮專科醫師診治，民眾可電洽(04)26626161轉分機56112或56137。

酒精 醫師

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