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美國新聞週刊2024全球最佳醫院 北榮躋身前250名

中央社／ 台北29日電

美國新聞週刊公布「2024全球最佳醫院」排名，台灣有35家醫院列評比，但進入前250名醫院有變動，今年由218名的台北榮總，超越去年第249名的台大醫院，成為台灣唯一擠進前250名的醫院。

全球最佳醫院（World's Best Hospitals）系列始於2019年3月，由美國新聞週刊（Newsweek）與國際調研機構Statista推出，今年第6度合作，來自30個國家與地區、2400家醫院接受評比，每家醫院評分均基於超過8萬5000名醫學專家線上調查，以及出院後患者整體滿意度調查。

全球排名前250名醫院排行榜，去年台灣的醫院首度納入評比，當時由台大醫院以全球排名第249名，名列世界前250強。今年則是台北榮總排行全球第218名，成為台灣唯一上榜的醫院。北榮院長陳威明今天上午接受媒體採訪時表示，相信台灣各醫學中心水準不輸榜上各國其他醫院。

北榮去年5月15日啟用全台首座重粒子中心，至今有將近170名患者正在治療或已完成重粒子治療。陳威明說，重粒子中心開幕後，世界各國看見台灣醫療水準進步，許多國際醫院來台灣與北榮簽訂合作協議，近期更與美國佛羅里達州梅約醫學中心簽署合作意向書。

陳威明表示，這個評比是參考與鞭策，相信國內其他醫學中心也各有所長，「我們交情都很好，不要說我們最好，大家一起打拚」，千萬不要滿於現狀，醫院文化正在改變，必須透過台灣所有醫院一起努力，形成共好，才可能讓台灣在國際醫療的影響力持續擴大。

全球最佳醫院排名系列，除了世界前250名排行榜以外，還有單獨替各國家與地區醫院進行內部排行，台灣前5名依序是台北榮總、台大醫院、林口長庚醫院、台中榮總與高雄長庚醫院，第6至10名則是中國醫藥大學附設醫院、馬偕醫院、成大醫院、高醫附醫與桃園長庚醫院。

台中榮總 台大醫院 醫學

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