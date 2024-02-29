兒科住院醫鬧人力荒 台大兒醫院長指1轉機：盼政策引導

兒科住院醫師鬧人力荒，連國內龍頭、台大兒科醫院住院醫師也招不滿，院長李旺祚今受訪時表示，兒科夕陽產業的說法，影響社會氛圍，連帶降低年輕醫師投入兒科的意願，但這是兒科醫療走向精緻化的轉機，期待政府以政策引導；衛福部預計在4月前公布的利多，其中一項是兒科住院醫師薪水補助，另一項還不能說。

衛福部醫事司長劉越萍昨表示，兒童節前會釋出利多，加碼兒科補助。李旺祚今表示，衛福部已在去年決議重啟兒科住院醫師每月薪水補助，應會在兒童節公布，另有一項利多衛福部健保署已進入最後研擬階段，但目前不方便透露。

衛福部長薛瑞元表示，針對兒科補助利多很多，還需要整理以及計算補助額度，預計在3月底前公布。補助內容包含先前曾提過的治療重、難、罕疾病的兒科醫師，以及先前補助兒科醫師出國進修等。

薛瑞元曾表示，少子化讓兒童重難罕症變少，為避免兒科醫師對於個案訓練不足，接下來將規劃讓部分年輕專科醫師補助公費到國外短期進修，時間可能約三個月至半年，希望針對生兒照顧、兒童重症照顧、兒童癌症、遺傳性疾病診斷跟治療 這四個領域補助，讓年輕醫師願意投入。

台大醫院兒科住院醫師今年招募13人，但截至目前僅招到6人。不過，李旺祚表示，台大醫院PGY醫師都是滿招，但去年第二年PGY醫師（PGY-2）人數較少，才導致今住院醫師人數沒招滿；不過，去年台大是全台唯一一家兒科PGY-2招滿的醫院，而今年已有醫學中心因PGY-2兒科組招不滿，來向自己詢問。

外界認為，兒科是夕陽產業。李旺祚說，社會氛圍是影響年輕醫師意願的主因，但根據臨床觀察，因疾病愈來愈多，病人數量並未減少，若醫師人數不增加，照護品質勢必變差，希望政府用政策引導，幫助台灣兒科醫療走向精緻化。

李旺祚表示，少子化社會氛圍讓年輕醫師擔憂兒科生計，但這也是兒科醫療轉機，兒科醫療精緻化的關鍵，是朝向預防醫學發展，避免兒童不知如何表達不適，確診疾病時病況已經嚴重的狀況，期待政府藉由優化健保給付支持兒科預防醫學，及早介入讓病童預後更好，也能減少醫療支出，「兒童醫療不是醫師責任，是社會每一分子責任。」