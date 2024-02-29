他心悸、胸悶竟是「心臟衰竭」 醫：心臟功能剩一半

年紀大心悸、胸悶、爬樓梯會喘不是理所當然，要留意可能是心臟衰竭。平常很注重身體保養的黃先生，就出現這些症狀，檢查才發現心臟功能只剩正常人的2分之1左右，左心室收縮分率僅剩30%，診斷為「心臟衰竭」，所幸透過手術打通血管、控制心律不整等問題後，又能繼續所喜愛的健走、爬山活動。

國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇指出，正常靜止狀況下的心跳頻率，介於每分鐘60至100下，不正常的心跳模式，則稱作「心律不整」，除了心跳不規律之外，心跳太快或太慢都有可能是心律不整發作，而此心律不整可能來自於心臟的心房或者心室。

「慢性三高的患者，更可能合併老年人最常好發的『心房顫動』」，陳玠宇表示，60歲以上的族群中，每100人就會有4名心房顫動的患者；80歲以上盛行率，則會提高到每10人就會有1名心房顫動的患者。

陳玠宇說，台灣逐漸邁入老年化社會，在老年人口比例逐漸提高的同時，心房顫動在總人口中就會變得愈來愈常見。一旦有了心房顫動，比起同年齡的正常人，死亡率會高2倍、中風率則高5倍之多，但有高達75%的患者平常卻幾乎沒什麼嚴重的症狀，因此不易察覺而輕忽了它的嚴重度。

67歲的退休族黃先生，平常喜歡到郊區爬淺山，但近這半年內自覺，時不時出現心悸及胸悶的現象，甚至連爬樓梯都感覺較喘、體力大不如前，原以為是年紀大的正常表現，所以拖了一段時間才到醫院檢查，結果卻發現心臟功能約莫只剩正常人的一半左右，左心室收縮分率，試製僅剩30%，診斷為「心臟衰竭」。

但是黃先生自認平常很注重身體保養，沒察覺自己有心臟方面的毛病，詳細檢查後發現，黃先生除膽固醇偏高外，血糖也偏高，進一步發現安排核子醫學心肌灌注掃描檢查，發現有異常的心臟缺血變化，進行心導管檢查後更發現，3條冠狀動脈都有阻塞的情況，所幸不難處理，順利使用冠狀動脈氣球擴張併支架置放手術，將他阻塞的血管完全打通。

陳玠宇說，除了打通血管外，透過24小時心電圖也發現，黃先生因為缺血性心臟病變，併發有頻繁的心室早發性收縮的心律不整，連同心律不整的問題一併解決，並將膽固醇和血糖好好控制一番，大概半年後，黃先生心臟功能就逐漸恢復正常的狀態，也能繼續進行他所喜愛的健走、爬山活動。

陳玠宇提醒，平常心跳比較快，除了交感神經較為興奮之外，其實也可能暗示著身體有著其他問題，如心律不整、心臟衰竭、脫水、發炎感染、貧血、甲狀腺亢進等，需要進一步檢查以釐清原因，一般而言，一個人的最大運動心率為220減掉年紀，以50歲的民眾為例，最大運動心率為170，代表每分鐘心跳速率170下，而這是100%運動強度的最大心跳速率。

陳玠宇說，一般而言，平常有在運動的成人，因為心臟相對會較為強而有力，尤其是年輕運動員，較常會有心跳較慢的正常現象，但當心臟提早退化，發生心跳過慢，甚至產生停頓的現象，更甚可能發生頭暈、暈厥或癲癇發作的情形，此時就必須專業評估是否需要置放心律調節器，所以平常應養成量測血壓與心跳的習慣並加以記錄，尤其有慢性疾病的患者更應該如此，以提供醫師做更精確的判讀與處置。