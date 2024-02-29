快訊

松屋會談？喬治亞與波蘭大使齊現身用餐 日網驚：歷史的瞬間

大學個申面試被拋「有何想問」怎麼回？ 應答攻略公開

繁花劇中兩套餐飲經營心法 能看見當代米其林名廚思維

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他心悸、胸悶竟是「心臟衰竭」 醫：心臟功能剩一半

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
年紀大心悸、胸悶、爬樓梯，要留意可能是心臟衰竭。圖非新聞當事人，本報資料照片
年紀大心悸、胸悶、爬樓梯，要留意可能是心臟衰竭。圖非新聞當事人，本報資料照片

年紀大心悸、胸悶、爬樓梯會喘不是理所當然，要留意可能是心臟衰竭。平常很注重身體保養的黃先生，就出現這些症狀，檢查才發現心臟功能只剩正常人的2分之1左右，左心室收縮分率僅剩30%，診斷為「心臟衰竭」，所幸透過手術打通血管、控制心律不整等問題後，又能繼續所喜愛的健走、爬山活動。

國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇指出，正常靜止狀況下的心跳頻率，介於每分鐘60至100下，不正常的心跳模式，則稱作「心律不整」，除了心跳不規律之外，心跳太快或太慢都有可能是心律不整發作，而此心律不整可能來自於心臟的心房或者心室。

「慢性三高的患者，更可能合併老年人最常好發的『心房顫動』」，陳玠宇表示，60歲以上的族群中，每100人就會有4名心房顫動的患者；80歲以上盛行率，則會提高到每10人就會有1名心房顫動的患者。

陳玠宇說，台灣逐漸邁入老年化社會，在老年人口比例逐漸提高的同時，心房顫動在總人口中就會變得愈來愈常見。一旦有了心房顫動，比起同年齡的正常人，死亡率會高2倍、中風率則高5倍之多，但有高達75%的患者平常卻幾乎沒什麼嚴重的症狀，因此不易察覺而輕忽了它的嚴重度。

67歲的退休族黃先生，平常喜歡到郊區爬淺山，但近這半年內自覺，時不時出現心悸及胸悶的現象，甚至連爬樓梯都感覺較喘、體力大不如前，原以為是年紀大的正常表現，所以拖了一段時間才到醫院檢查，結果卻發現心臟功能約莫只剩正常人的一半左右，左心室收縮分率，試製僅剩30%，診斷為「心臟衰竭」。

但是黃先生自認平常很注重身體保養，沒察覺自己有心臟方面的毛病，詳細檢查後發現，黃先生除膽固醇偏高外，血糖也偏高，進一步發現安排核子醫學心肌灌注掃描檢查，發現有異常的心臟缺血變化，進行心導管檢查後更發現，3條冠狀動脈都有阻塞的情況，所幸不難處理，順利使用冠狀動脈氣球擴張併支架置放手術，將他阻塞的血管完全打通。

陳玠宇說，除了打通血管外，透過24小時心電圖也發現，黃先生因為缺血性心臟病變，併發有頻繁的心室早發性收縮的心律不整，連同心律不整的問題一併解決，並將膽固醇和血糖好好控制一番，大概半年後，黃先生心臟功能就逐漸恢復正常的狀態，也能繼續進行他所喜愛的健走、爬山活動。

陳玠宇提醒，平常心跳比較快，除了交感神經較為興奮之外，其實也可能暗示著身體有著其他問題，如心律不整、心臟衰竭、脫水、發炎感染、貧血、甲狀腺亢進等，需要進一步檢查以釐清原因，一般而言，一個人的最大運動心率為220減掉年紀，以50歲的民眾為例，最大運動心率為170，代表每分鐘心跳速率170下，而這是100%運動強度的最大心跳速率。

陳玠宇說，一般而言，平常有在運動的成人，因為心臟相對會較為強而有力，尤其是年輕運動員，較常會有心跳較慢的正常現象，但當心臟提早退化，發生心跳過慢，甚至產生停頓的現象，更甚可能發生頭暈、暈厥或癲癇發作的情形，此時就必須專業評估是否需要置放心律調節器，所以平常應養成量測血壓與心跳的習慣並加以記錄，尤其有慢性疾病的患者更應該如此，以提供醫師做更精確的判讀與處置。

患者 老年人口 運動

延伸閱讀

飲食不宜清淡和多吃青菜少吃肉，2者有衝突嗎？教授破解膽固醇迷思

心臟衰竭初期會有什麼症狀？如何從呼吸症狀判別？嚴重度可分幾級？

忽冷忽熱最容易讓心臟受不了！別太早出門、藏好身體4部位…秋冬護心保暖8要訣

狗界最萌身高差！迷你約克夏對霸氣德牧狂丟直球 下秒0距離互動心臟爆擊

相關新聞

服務業缺工 拉近男女時薪差距 今年「同酬日」進步4天

勞動部今發布我國今年「同酬日」為2月23日，比去年進步4天。勞動部官員指出，因去年住宿餐飲等內需服務業人力需求高，服務業...

鋒面逼近！ 午後變天 入夜氣溫急墜 強烈冷氣團將大舉襲台

把握好天氣，即將變天了。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天影響台灣的天氣系統又會有明顯的變化出現，上午期間鋒面系...

溪頭又出亂象！ 占位行為讓園方頭痛 將公告並移置處理

溪頭是國人最常來的森林園區，享受芬多精外，更能運動健身登山，過去除了吊床族、橫躺族外，各種民眾自私的行為亂象不斷發生，近...

夜貓族會越來越胖！營養師曝熬夜致「二低一高」 恐多65瓶可樂熱量

你是夜貓族嗎？營養師李婉萍近日在臉書提醒夜貓族族群，長期熬夜恐導致發胖，因為這樣的作息會形成「二低一高」，包括：生長激素降低、瘦體素降低，及飢餓素升高，讓夜貓族想怎麼瘦也瘦不下來。

四重溪溫泉季狂吸客65萬人次 「一年只旺冬季」地方亦喜亦憂

為期近4個月的屏東縣車城鄉四重溪溫泉季今晚落幕，夢幻浪漫的燈海夜景、水豚主題「卡比園區」、市集、路跑等活動，主題郵輪巴士...

中台灣元宵燈會昨晚落幕 13天展期狂吸350萬人次賞燈

中台灣元宵燈會昨晚落幕，氣勢磅薄的主燈「台中龍賀」令民眾印象深刻；中市觀旅局統計，13天展期，狂吸引350萬參觀人次、帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。