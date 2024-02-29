未來1周「歷經春夏秋冬」 明起強烈冷氣團全台濕冷 周六跌破10度

未來一周，受兩波冷空氣影響，中央氣象署預報員謝佩芸表示，溫度起伏劇烈，彷彿歷經春夏秋冬。今天下半天起，北東變天轉雨，明、後天受強烈大陸冷氣團影響，各地濕冷，預估中部以北低溫10至12度，中部、宜蘭約15度，尤其周六清晨最冷，局部空曠地區可能跌破10度。周六清晨最冷，中部以北、離島地區可能跌破10度。

中央氣象署今天上午發布低溫特報，明天強烈大陸冷氣團南下，周六強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，易有10度以下低溫；明天新北市、基隆北海岸有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

謝佩芸表示，今天上半天，各地天氣大致穩定，感受舒適，各地高溫24至30度，其中中部以北、東半部高溫23至28度，南部地區27至30度之間；不過，從下半天起，鋒面接近，水氣增多，北台灣下半天溫度就會快速下降，入夜感受更明顯。

她說，明、後兩天，受強烈大陸冷氣團影響，氣溫相差非常多，高溫明顯下降，低溫也相當低，預估冷空氣影響最明顯時候，中部以北低溫10至12度，中部、宜蘭約15度。

周日清晨仍明顯寒冷，白天開始回暖；謝佩芸表示，下周一至下周二台灣附近轉吹溫暖西南風，氣溫回升幅度非常明顯，各地高溫30度，甚至超過；不過，下周三又有冷空氣影響，溫度又會下降。

謝佩芸提醒，未來一周受兩波冷空氣影響，溫度起伏相當劇烈，短短幾天，彷彿歷經春夏秋冬，務必注意溫度變化，適時調整穿著。

天氣型態方面，謝佩芸指出，今天上半天前，各地降雨零星，僅東半部、恆春半島零星降雨，其他地區天氣穩定；下半天後鋒面接近，北台灣天氣轉不穩，北部、東半部逐漸轉雨，東半部沿海地區雨勢可能稍微明顯，南部地區午後山區也有零星短暫雨。

明、後兩天，受華南雲雨區影響，加上強烈大陸冷氣團，各地濕冷有雨，感受明顯，中部以北、東北部雨時長，其他地區也有局部短暫雨現象，其中基隆北海岸、中部以北可能有局部較大雨勢。整體水氣到周日漸少，整體雨勢明顯趨緩。