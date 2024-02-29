229每4年來一次…沒閏月、閏年會怎樣？氣象署：將會夏天過春節

今(2024)年是四年一次的閏年，今天是2月29日，中央氣象署數位科普網特地在官網上親解「為何有閏月及閏年？」，表示為了彌補差值，使日期和節氣較為對位，陽曆規定每4年就有1年的2月必須多1天，該年會有2月29日，而人們把2月有29天的這一年稱為「閏年」。

氣象署解釋的文章表示，人類依大自然的法則，定出包括陽曆、陰曆，及陰陽合曆3種曆法。

陽曆是西元1582年，教宗格勒哥里13世改革儒略曆後，所頒布的曆法稱格勒哥里曆（Gregorian calendar）。我國採世界通用的格勒哥里曆為國家的曆法，稱為國曆；陰曆則是現今回教人士所使用之回曆；陰陽合曆則是陽曆與陰曆並行的曆法，農曆月份以月球繞地週期為準，年的長度以太陽年（回歸年）為準。

為了使農曆月分與時下的氣候相配合，因此才有閏月的設計，此為我國固有曆法，因農民大都喜用此曆進行農事，後也稱作農曆。

但問題來了，12個陰曆月（朔望月）加總約只有354日，而氣候周而復始的1個回歸年卻有365.2422日，兩者相差了11日左右，因此，「若只使用純陰曆12個月份為1年，則16年後農曆正月初一將會落後陽曆約176天，那時就會在夏天過春節！」。為了使農曆的春夏秋冬較為配合陽曆的四時節氣，老祖先們便在農曆適當的時間增加一個月來解決農曆年較短的問題，而這增加的月份就稱之為「閏月」。

中央氣象署指出，農曆用閏月機制來調整日期與氣象的對位，陽曆也有相類似的機制，就是所謂的「閏年」。人們通常認知一年是365天，但太陽視行從春分點到下一次春分點的「回歸年」的長度則是365.2422日，因此，以日記年，每過一年就會比回歸年的時間短少約0.25天(約6小時)，長此以往，每4年視行太陽就會落後春分點位置大約1天的時間。

中央氣象署表示，為了彌補這個差值，使日期和節氣較為對位，陽曆曆法中規定每4年就有1年的2月必須多1天，該年會有2月29日，而人們把2月有29天的這一年稱為「閏年」。