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「229這麼棒的日子不生？」婦產醫點出好處 1招免怕隔4年才能慶生

聯合新聞網／ 綜合報導
2月29日出生到底好不好，引起網友熱議，也有網友想到，如何化解229的人四年才過一次生日宿命的辦法。此為慶生示意圖。圖／Ingimage
2月29日出生到底好不好，引起網友熱議，也有網友想到，如何化解229的人四年才過一次生日宿命的辦法。此為慶生示意圖。圖／Ingimage

婦產科醫師蘇怡寧昨(28)日在臉書發表對2月29日生日的想法。他表示，2月29日其實很棒的日子，雖然4年才會過一次生日，但只要知道的人，不會有人忘記你的生日，並對所有不喜歡寶寶在2月29日出生的準媽媽喊話：「這麼棒的日子不生？」

網友見文留言表示，「229很酷耶！」，「真的讓人很難忘，我老公的前女友就是229生，每次229都要拿出來講一次，昨天才在說前女友今年滿10歲囉」，有人說自己的親戚有人就是2月29日出生的，因為4年才過一次生日，中年之後都還比同齡人年輕，「心態很年輕樂觀，想法也很跟得上時代。所以我覺得2/29出生的人很酷」；有人還認為，最容易被人遺忘的生日並不是2月29日，而是1月1日，「因為大家都去跨年了！」。

還有人覺得2月29日生日的人，「四年收一次生日禮物，可憐的孩子」，「若是被忘了一次生日，就是八年過去」，但也有另一半是2月29日出生的女網友表示，因為4年才一次，所以每逢229都會幫老公大肆慶祝，也有人覺得不用拘泥於2月29日當天，可以每年都「提前過生日」，如此一來，每年還是過得到生日。

也有人說，其實每個寶寶能順利平安生下就要感謝，不用太刻意去挑選生日，有網友表示：「特別的日子2月29日超喜歡，也很獨特，只是要能順利懷上這個時間點生的小孩」、「無奈我的寶寶提早出來，不然我也很想生2月29日的寶寶」。另有人歪樓透露自己和先生特意選在2020年的2月29日結婚，今天才要過第一次的結婚紀念日，並喊今天像是「新婚一周年」。

生日 蘇怡寧

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