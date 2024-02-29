即將轉濕冷 賈新興：明起1周兩波鋒面+冷空氣襲台

天氣即將轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及下周三各一波鋒面及冷空氣影響。

明天受鋒面及強烈大陸冷氣團影響，他說，明天至周六高雄以北及宜花東有局部短暫雨，周六白天起台中以南轉為多雲。

賈新興表示，周日宜花東有零星短暫雨，下周一午後山區及花東有零星短暫雨。下周二各地天氣穩定，午後中部及南部山區有零星短暫陣雨，下周三受鋒面及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫雨。

賈新興表示，下周四中午前，台中以南山區及高屏有零星短暫雨，午後台中、南投及嘉義山區有零星短暫陣雨。下周五午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨，下周六午後苗栗以南山區轉多雲。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。