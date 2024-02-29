快訊

MLB／鄭宗哲敲423呎怪力轟 海盜教頭讚：滿滿能量

明起8家醫院升級「看病變更貴」！一圖看最新收費標準 這2家急診要多花350元

MLB／張育成首打席揮棒傷退 光芒教頭曝「診斷結果」：要休息一陣子

即將轉濕冷 賈新興：明起1周兩波鋒面+冷空氣襲台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天受鋒面及強烈大陸冷氣團影響，明天至周六高雄以北及宜花東有局部短暫雨，周六白天起台中以南轉為多雲。本報資料照片
明天受鋒面及強烈大陸冷氣團影響，明天至周六高雄以北及宜花東有局部短暫雨，周六白天起台中以南轉為多雲。本報資料照片

天氣即將轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天及下周三各一波鋒面及冷空氣影響。

明天受鋒面及強烈大陸冷氣團影響，他說，明天至周六高雄以北及宜花東有局部短暫雨，周六白天起台中以南轉為多雲。

賈新興表示，周日宜花東有零星短暫雨，下周一午後山區及花東有零星短暫雨。下周二各地天氣穩定，午後中部及南部山區有零星短暫陣雨，下周三受鋒面及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫雨。

賈新興表示，下周四中午前，台中以南山區及高屏有零星短暫雨，午後台中、南投及嘉義山區有零星短暫陣雨。下周五午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨，下周六午後苗栗以南山區轉多雲。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

冷氣團 賈新興

延伸閱讀

明天元宵節雨區曝 賈新興：未來1周2波冷氣團襲台

元宵節、228天氣大不同 賈新興：未來10天東北季風影響

賈新興：台南高雄屏東今明留意火燒風 桃園以北明上班帶傘及外套

賈新興：月底前還有兩波冷空氣 3月上旬氣溫恐偏低

相關新聞

「229這麼棒的日子不生？」婦產醫點出好處 1招免怕隔4年才能慶生

婦產科醫師在臉書發表對2月29日生日的想法。表示2月29日其實很棒的日子，對所有不喜歡寶寶在2月29日出生的準媽媽喊話：「這麼棒的日子不生？」。

鋒面逼近！ 午後變天 入夜氣溫急墜 強烈冷氣團將大舉襲台

把握好天氣，即將變天了。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天影響台灣的天氣系統又會有明顯的變化出現，上午期間鋒面系...

午後降雨顯著、新一波降溫 吳聖宇：周六最冷 至少強烈冷氣團

昨天發展起來的低氣壓，昨晚已經到琉球附近海面，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩...

名醫分享龍鳳胎女嬰緊抓導管不放奇景 網驚呼：好猛的女漢子

施景中隨文附上另一名女嬰「生命力旺盛」的一刻，圖中她在護理師要用抽吸導管幫她吸取呼吸道的羊水時，她生氣地緊抓著導管不放，此舉堅持不讓護理師抽羊水的情景，感動醫師和網友，大家力讚該名女嬰是「好猛的女漢子」。

2024全球最佳醫院250強 專家分析台灣醫院為何難上榜

「World's Best Hospitals 2024」最新公布，全球矚目，國內醫界也高度重視，但今年僅有台北榮總進入...

新竹台大分院升格醫學中心反降掛號費 院長親揭原因

衛福部日前宣布，雙和醫院、台北慈濟醫院及新竹台大分院，自3月1日起晉升為醫學中心。新竹台大分院3月1日晉升為醫學中心，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。