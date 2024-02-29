4年1次的2月29日 鄭明典：今晚明顯變天

今天是2月29日，4年1次。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，不是每年有的日子。2至3月交界，今天晚上天氣會有明顯變化，時間點純屬巧合。春天天氣多變，還是提醒小心。

中央氣象署表示，今天上半天各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨。下半天開始鋒面通過，北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，東半部雨勢也慢慢增加，花東沿海地區甚至有局部較大雨勢的機會。

溫度方面，白天高溫北台灣在21至23度之間，其他地區比今天更加溫暖，中部、花東落在24到26度，南部地區能來到接近30、31度的溫度，近山區有機會高個2、3度，中南部日夜溫差大。

明天強烈大陸冷氣團南下，周六強烈大陸冷氣團影響，北台灣整天溫度10到13度之間，其他地區高溫降到20度以下。尤其在周六清晨低溫落在12到15度，天氣寒冷，注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全。

天氣上，搭配華南雲雨區東移，明天至周六白天各地降雨機率高，整天不定時有局部雨，尤其北部及東北部地區降雨時間長且空檔少。此外，基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率。周六晚起水氣開始減少，停雨空檔增加。

冷空氣影響期間，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有局部8至10級左右強陣風出現，沿海風浪可能2到4米，從事海邊及海上活動注意安全。

周日強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升，北台灣回升至18、19度，其他地區能回升到20度以上；降雨上，水氣由西往東逐漸減少，基隆北海岸及東北部地區仍有局部短暫雨，中部以北山區及東部、東南部地區降雨逐漸轉為零星飄雨，其他地區為多雲到晴。

下周一環境轉南風，水氣減少，各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。

下周二鋒面接近及西南風影響，各地大多為多雲到晴，晴朗炎熱，普遍高溫都有30度以上，特別在局部近山區或河谷有機會接近34、35度；降雨方面，夜晚至清晨因海陸風作用，嘉義以南沿海地區有零星短暫陣雨。

下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區氣溫逐漸下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，明晚至周日清晨中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪的機率，前往山區注意路面積冰或濕滑的現象，注意安全。

3月7日、8日東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

3月9日東北季風或大陸冷氣團影響逐漸減弱，北部、東北部及東部氣溫稍回升，各地早晚仍偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣強度及水氣不確定性較大，氣象署持續觀察。