午後降雨顯著、新一波降溫 吳聖宇：周六最冷 至少強烈冷氣團

昨天發展起來的低氣壓，昨晚已經到琉球附近海面，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩天會繼續往日本太平洋沿岸方向移動、加深，轉變成日本當地所謂的南岸低氣壓，預估會為日本各地的天氣帶來頗大的影響，提醒今明兩天要前往日本的民眾特別注意。

吳聖宇表示，台灣則是隨著低氣壓向東加深，延伸出來的南北風向交會區域在台灣東北方建立鋒面系統，台灣主要位於鋒面後方，底層東北風昨晚就已經有逐漸加強趨勢。

他說，今天再加上後方中層短波槽東移，槽線前方水氣會愈來愈明顯，北部、東半部今天應該都是多雲或陰有短暫陣雨的天氣，下半天之後降雨的情況會比較顯著，今晚到明天短波槽線掠過台灣附近，降雨的現象會最明顯，北部、東半部為陰天有陣雨或短暫陣雨的天氣，中部地區以及南部山區今晚起到明天也將會有短暫陣雨機會。

到了周六，水氣會稍微減少，但吳聖宇表示，還是有些西風帶上伴隨的水氣東移，因此中北部、東半部以及南部山區周六仍然有出現局部短暫陣雨的機會，只是降雨的雨勢跟範圍都會比明天來得縮小。

周日空氣轉乾，水氣減少，地面風向也會逐漸轉為高壓迴流的東南到偏南風，天氣可望好轉，大部分地方為多雲到晴。

溫度方面，吳聖宇表示，要注意今天下半天之後因為冷空氣南下幅度加強，新的一波降溫過程再度開始，明天、周六這兩天溫度都比較偏冷，尤其周六應該會是這波冷空氣整體溫度最冷的一天，至少有強烈大陸冷氣團等級。

吳聖宇表示，明天、周六中北部、東北部空曠地區夜間低溫有機會降到10-12度，局部區域低於10度，南部及花東空曠地區夜間低溫也會降到13-15度，局部區域可能低於13度。

他說，即使是白天，明天、周六這兩天北部、東北部高溫都只有13-15度，中部及花東地區明天的高溫仍有18-23度，周六高溫就可能不到20度，南部的溫度相對好一些，明天高溫還有24-28度，周六的高溫將會降到只有21-23度間。

吳聖宇表示，一直要等到周日，地面風向轉變為高溫迴流東南到偏南風，同時天氣好轉，溫度才會有明顯的回暖。

吳聖宇說，總之，整體來看明天開始到周六又將是新一輪降雨、轉冷的過程開始，周日天氣才會回穩，溫度回升，春季天氣變動快速的現象非常明顯，要隨時注意最新的天氣預報資訊。