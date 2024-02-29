高溫上看33度 吳德榮：明起濕冷直逼強烈冷氣團 下周三又1波

今天馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署今晨發布濃霧特報，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，新竹及基隆能見度亦較低，行車用路注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱。

他說，今晚鋒面接近，北台灣轉有局部短暫雨、氣溫漸降。今天北部12至26度，中部14至30度，南部15至33度，東部14至28度。

明天過境的鋒面，吳德榮表示，較前一波結構完整，將為中部以北帶來明顯降雨，南部亦有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，鋒後強冷空氣比前一波稍弱、約暖1度。故仍有接近強烈大陸冷氣團標準的機率，北部沿海及部分平地亦將降至10度左右。今天暖、明後濕冷，乍暖還寒，應注意天氣劇烈變化，添衣保暖。

周日白天起冷空氣減弱，吳德榮表示，天氣漸好轉，氣溫漸回升，東半部有局部短暫雨。下周一、周二轉高壓迴流型態，各地區高溫將逐日升至30度以上，南部局部地區更將升至35度，為晴暖如夏的天氣；西半部及外島易有霧。