快訊

228理事長為盧秀燕不平 70幾年了…政府「骨子裡都一樣」

乍暖還寒！今高溫上看33度 明起濕冷10度低溫…下周三冷空氣又一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫上看33度 吳德榮：明起濕冷直逼強烈冷氣團 下周三又1波

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱。本報資料照片
今天白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱。本報資料照片

今天馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署今晨發布濃霧特報，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，新竹及基隆能見度亦較低，行車用路注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱。

他說，今晚鋒面接近，北台灣轉有局部短暫雨、氣溫漸降。今天北部12至26度，中部14至30度，南部15至33度，東部14至28度。

明天過境的鋒面，吳德榮表示，較前一波結構完整，將為中部以北帶來明顯降雨，南部亦有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，鋒後強冷空氣比前一波稍弱、約暖1度。故仍有接近強烈大陸冷氣團標準的機率，北部沿海及部分平地亦將降至10度左右。今天暖、明後濕冷，乍暖還寒，應注意天氣劇烈變化，添衣保暖。

周日白天起冷空氣減弱，吳德榮表示，天氣漸好轉，氣溫漸回升，東半部有局部短暫雨。下周一、周二轉高壓迴流型態，各地區高溫將逐日升至30度以上，南部局部地區更將升至35度，為晴暖如夏的天氣；西半部及外島易有霧。

吳德榮表示，冷空氣還沒完，下周三另一波鋒面及強冷空氣南下、再轉濕冷，又是乍暖還寒，初春的典型變化。

今天白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱。本報資料照片
今天白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定、易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；北舒適、南微熱。本報資料照片

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

明後回暖 吳德榮：周五冷氣團再來轉濕冷下探10度

今9.2度周三回暖 吳德榮：周五強烈大陸冷氣團再襲

今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

相關新聞

明天起8家醫院升級 看病變更貴

最新醫院評鑑報告出爐後，造成近一、二十年來，台灣醫療院所板塊最大一次變動；三月一日起，共九家醫院等級異動，新增三家醫學中...

新聞眼／分級醫療崩壞 惡化健康不平等

受新冠疫情影響，相隔七年的醫院評鑑於去年重新展開，衛福部最後打破台北區原有八家醫學中心上限，表面上促進台灣醫療發展、照顧...

新竹台大降50元掛號費 降低病患醫療負擔

「服務都一樣，為何門診費用一口氣多了快二百元？」三月一日起，新增三家醫院中心、四家區域醫院，均需調漲門急診費用，最近櫃台...

麻疹爆首起群聚 北部醫護遭感染

今年首見麻疹群聚，疾管署發言人羅一鈞表示，北部某醫院男性醫護人員於二月十三日醫院工作時接觸到確診感染個案，廿四日出現症狀...

高溫上看33度 吳德榮：明起濕冷直逼強烈冷氣團 下周三又1波

今天馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署今晨發布濃霧特報，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，...

午後降雨顯著、新一波降溫 吳聖宇：周六最冷 至少強烈冷氣團

昨天發展起來的低氣壓，昨晚已經到琉球附近海面，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今明兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。