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新聞眼／分級醫療崩壞 惡化健康不平等

聯合報／ 本報記者沈能元
衛福部長薛瑞元。記者曾原信／攝影
衛福部長薛瑞元。記者曾原信／攝影

受新冠疫情影響，相隔七年的醫院評鑑於去年重新展開，衛福部最後打破台北區原有八家醫學中心上限，表面上促進台灣醫療發展、照顧民眾健康，但當大部分醫療資源集中至醫學中心，且家數變多，民眾看病負擔更為沉重，且讓地區醫院逐漸式微，點燃了醫療體系崩壞的引信，衛福部高呼近十年的分級醫療制度，恐已蕩然無存。

衛福部一○六年起推動分級醫療，醫學中心應為收治急、重、難、罕等困難治療病人，但現在門診病人中，約五成屬慢性病患者，依分級醫療概念，這些病人應在基層診所或地區醫院就醫，可是衛福部讓醫學中心家數變多，造成醫學中心在輕、重症「大小通吃」，分級醫療形同破功。

民國八十四年，全民健保實施時，地區醫院高達六百多家，但如今幾乎腰斬，僅剩三百多家，反觀醫學中心、區域醫院家數增加，今年接下來，中區、南區醫院評鑑陸續登場，不少區域醫院摩拳擦掌，期盼再現增額效應，趁機搭上醫學中心的直達列車。

眾多醫界人士憂心，醫學中心家數若再增加，高價醫療成為常態，對經濟弱勢族群來說，將陷入醫療與健康的雙重弱勢，「健康不平等」恐更加惡化。

健保總額有限下，醫療服務的健保點值一點不到一元，這讓各層級醫院經營者苦不堪言，同時醫護人員工作更為血汗，衛福部應針對整體醫療體系，重新評估，擬定解決之道，若只是一味增加醫中家數，分級醫療加速崩壞，實非全體國人之福。

健保 衛福部 醫學

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