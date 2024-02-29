聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球最佳醫院 北榮上榜

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」昨天公布。在今年全球最佳二五○家醫院中，北榮位居第二一八名，是台灣唯一上榜醫院。

「二○二四年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2024）」自二○一九年開始舉辦，今年在全球卅個國家及地區，共二千四百家醫院中，列出全球前二五○名最佳醫院，今年受評國家包括美國、德國、日本、韓國、法國及台灣等國。

台北榮總院長陳威明表示，全球最佳醫院連續六年都是美國梅約醫學中心排行第一，台北榮總同列全球前二百五十強，與有榮焉。非英語國家進入排名不易，近年北榮發展重粒子癌症治療中心，吸引許多國際病患就醫及全球知名醫學中心參訪，美國梅約醫學中心最近三度主動前來並簽定合作意向書，即將展開深度合作。

榮總 美國 醫學

延伸閱讀

北榮重粒子治療聞名 將與梅約醫學中心合作生物研究

紐時：中國低價電動車恐讓美國汽車三巨頭受威脅

北榮、三總合作建綠色通道 重粒子治療等待時間縮短

高雄民眾疑吃花枝丸噎死 北榮院長發文曝「救人關鍵」

相關新聞

明天起8家醫院升級 看病變更貴

最新醫院評鑑報告出爐後，造成近一、二十年來，台灣醫療院所板塊最大一次變動；三月一日起，共九家醫院等級異動，新增三家醫學中...

新聞眼／分級醫療崩壞 惡化健康不平等

受新冠疫情影響，相隔七年的醫院評鑑於去年重新展開，衛福部最後打破台北區原有八家醫學中心上限，表面上促進台灣醫療發展、照顧...

新竹台大降50元掛號費 降低病患醫療負擔

「服務都一樣，為何門診費用一口氣多了快二百元？」三月一日起，新增三家醫院中心、四家區域醫院，均需調漲門急診費用，最近櫃台...

麻疹爆首起群聚 北部醫護遭感染

今年首見麻疹群聚，疾管署發言人羅一鈞表示，北部某醫院男性醫護人員於二月十三日醫院工作時接觸到確診感染個案，廿四日出現症狀...

明午變天轉雨！周五迎冷氣團恐下探10度 下波轉冷時間點曝光

中央氣象署表示，明天上半天各地天氣穩定、與今天類似，下午起鋒面通過，北部、東半部開始出現明顯雨勢，尤其花東地區要留意局部...

鰻苗禁捕至10月 違者最高罰15萬

每年十一月至隔年十二月為鰻苗捕撈期，其餘時間禁止捕撈。農業部漁業署表示，一一二年鰻苗捕撈期將於今天結束，除花東地區，其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。