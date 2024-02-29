全球最佳醫院 北榮上榜

由美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作的「全球最佳醫院」昨天公布。在今年全球最佳二五○家醫院中，北榮位居第二一八名，是台灣唯一上榜醫院。

「二○二四年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2024）」自二○一九年開始舉辦，今年在全球卅個國家及地區，共二千四百家醫院中，列出全球前二五○名最佳醫院，今年受評國家包括美國、德國、日本、韓國、法國及台灣等國。

台北榮總院長陳威明表示，全球最佳醫院連續六年都是美國梅約醫學中心排行第一，台北榮總同列全球前二百五十強，與有榮焉。非英語國家進入排名不易，近年北榮發展重粒子癌症治療中心，吸引許多國際病患就醫及全球知名醫學中心參訪，美國梅約醫學中心最近三度主動前來並簽定合作意向書，即將展開深度合作。