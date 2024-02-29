新竹台大降50元掛號費 降低病患醫療負擔

「服務都一樣，為何門診費用一口氣多了快二百元？」三月一日起，新增三家醫院中心、四家區域醫院，均需調漲門急診費用，最近櫃台人員忙著提前宣導時，告知病患新制即將上路，卻常遭抱怨，甚至責罵，以致身心俱疲。為了減少民怨，新竹台大分院逆勢而為，自行降低掛號費，門診從現行一五○元降至一百元，看病一次五二○元，在三家新進醫學中心門診看病價格最低；急診掛號費從三百元降至二五○元，急診一次為一千元。

地區級以上的醫院，門急診費用包含掛號費、部分負擔，醫院可自行定價掛號費，但超過三百元需向地方衛生局報備，部分負擔則依醫院等級不同，而有所不同，以醫院門診部分負擔為例，地區醫院八十元、區域醫院二四○元，醫學中心可收到四二○元。

此次三家醫院從區域醫院升格醫學中心，門診部分負擔從二四○元升至四二○元，足足多了一八○元，連同加上掛號費，就從原本三九○元變成五七○元，為了減輕患者負擔，新竹台大分院主動調降掛號費。

「才剛調漲掛號費，升格後卻又調降。」新竹台大分院院長余忠仁笑說，去年四月才剛調整院內掛號費，從一百元增至一五○元，但今年升格為醫學中心，為回應病人的心聲，決定與台大醫院總院掛號費收費一致，又調降為一百元，堪稱是「史上最短命的一五○元」。

余忠仁說，升格後「醫院財務」負擔沉重，因三月起，醫療機構護病比新制同時上路，護病比規定對醫學中心的要求高，現階段每家醫學中心都面臨「護理人力短缺」困境，在承擔晉升醫學中心榮耀之際，更需積極增加投注醫事人力等資源，這當然增加醫院營運成本，醫院財務未來將是一大挑戰。

相對於新竹台大分院，雙和醫院與台北慈濟掛號費維持不變，一名於雙和醫院長期就醫的李姓男子表示，上周回診時，櫃台批價人員特別提醒「最好在二二九回診，這是最後一次機會。」確實如此，原本三九○元起跳，三月一日起變成五七○元，「看一樣的醫師、領一樣的藥，卻得多花一八○元」，確實讓人想不透。

對此，雙和醫院表示，二月起即開始透過多元方式與民眾溝通，目前未收到有民眾陳情費用調升或有任何意見反映，調整部分負擔是配合政策。台北慈濟回應，已在醫院網頁、收費標示與門診表標註收費異動訊息，也積極與民眾說明，增加收費部分依健保署規定，盼病人及家屬見諒。

至於即將升級至區域醫院的土城醫院，也面臨到一樣的問題，原本門診加上部分負擔，二三○元起跳，但三月一日起，從變成三九○元，增加一六○元，急診則來到七百元。