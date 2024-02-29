麻疹爆首起群聚 北部醫護遭感染

今年首見麻疹群聚，疾管署發言人羅一鈞表示，北部某醫院男性醫護人員於二月十三日醫院工作時接觸到確診感染個案，廿四日出現症狀，廿七日確診，為今年第二例本土麻疹案例。疫調顯示，個案在可能傳染期間，曾到桃機第二航廈美食街、新北市中和區光華街梁家米粉湯。

羅一鈞指出，兩個本土麻疹確診個案接觸者合計約六百人，其中此次新增的確診醫護個案，目前已匡列三○六名接觸者，其中包括非同住親友四人，及醫院、活動地等接觸者三○二人，需自我監測至三月十五日。

麻疹屬於第二類傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後四天均具傳染力，傳染性相當高，在疫苗尚未使用前，超過百分九十九的人都會被感染。初期症狀類似感冒，前驅症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等，以及發燒三至四天後口腔內出現斑點。

上周北部一名卅多歲男性確診麻疹，為今年首例本土麻疹。羅一鈞表示，第二例本土個案與該男子有關，為北部醫院醫護人員，體內無麻疹抗體，十三日曾接觸首例麻疹本土個案（指標個案），廿四日頭暈、廿六日咳嗽、紅疹，二十七日由院方通報確診，目前居家隔離中。

該護理麻疹案例曾於廿二日下午至桃機第二航廈美食街、廿五日晚間至新北中和的梁家米粉湯。疾管署提醒，曾在相關時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理十八天。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應與衛生單位聯繫。

依據ＷＨＯ監測資料顯示，去年全球疫情明顯上升，其中以歐洲區增幅最劇，歐洲區報告逾五點八萬例病例，為前年之六十二倍，以哈薩克、亞塞拜然、俄羅斯等國最為嚴峻。今年迄今歐美各國仍不斷報告零星案例，疫情明顯較去年同期上升。歐洲區署評估，去年麻疹疫情暴增主要是因為疫苗接種覆蓋率下降所致，預估疫情將持續至今年。

我國今年累計三例麻疹病例，年齡介於廿至卅多歲，其中兩例為本土病例屬同一群聚事件，另一例則為馬來西亞境外移入。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿一歲幼兒，請盡速接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(ＭＭＲ)。