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北榮重粒子治療聞名 將與梅約醫學中心合作生物研究

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
梅約醫學中心重粒子治療科主任Sungjune Kim教授（左），今至北榮研商重粒子合作研究事宜，由副院長李偉強代表接待。圖／台北榮總提供
梅約醫學中心重粒子治療科主任Sungjune Kim教授（左），今至北榮研商重粒子合作研究事宜，由副院長李偉強代表接待。圖／台北榮總提供

台北榮總重粒子癌症治療中心，於去年5月15日正式啟用。北榮院長陳威明表示，重粒子癌症治療中心啟用後，至今已將近有170位病人，正在治療或完成治療。美國佛羅里達州梅約醫學中心(Mayo Clinic Florida)放射腫瘤科醫學物理科主任Beltran, Chris J教授、重粒子治療科主任Sungjune Kim教授等一行，今至北榮重粒子癌症治療中心，就即將展開「多年期重粒子基礎生物研究計畫」進行討論，這是去年4月20日雙方簽署合作意向書後，台美醫療合作再邁出關鍵的一大步。

陳威明說，北榮擁有最優秀放射治療團隊及尖端的重粒子設備，後續將與馬偕醫院、三總建立重粒子轉介合作、雙向綠色通道，而美國梅約醫學中心在癌症治療等各方面的經驗與成果更是世界先驅，本次與其展開合作研究，為強強聯手，進一步提升台灣癌症治療能量，創造雙贏。

北榮副院長李偉強指出，該院重粒子癌症治療中心是日本輸出海外第一部運轉中的重粒子設備，在世界粒子治療合作組織(PTCOG)網站上為全世界第14座運轉中重粒子中心。本次與梅約醫學中心就確認實驗設計與目標、所需人力、耗材及經費等資源、規畫雙方研究人員互相派駐，未來將合作申請台灣科技部及美國衛生研究院(NIH)重粒子醫療研究計畫，並共同發表研究報告，進行實質深化合作。

梅約醫學中心為全美最佳醫院，世界頂尖醫學中心，該院位於明尼蘇達及亞利桑那院區質子治療中心分別於2015年及2016年啟用，佛羅里達院區亦將設置全美第一座重粒子中心。

台北榮總重粒子癌症治療中心則於2009年開始規畫，斥資超過新台幣45億元，包含民間捐款22.5億。其中潤泰集團總裁尹衍樑協助興建主體建築及加速器基座，2019年1月14日動工，2020年6月30日完工。2022年5月11日正式獲得原能會高強度輻射設施使用許可，2023年1月11日取得衛福部醫療器材許可證，並於去年5月15日正式啟用治療病人。

榮總 癌症治療

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