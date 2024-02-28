胃食道逆流治不好？香港母女跨海求醫 竟是「假逆流」轉身心科

一對香港籍母女跨海到台灣，向彰化縣員榮醫療體系員榮醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑求診，認為自己有嚴重胃食道逆流，希望做胃鏡抗逆流手術，不過吳文傑經過檢測後發現，兩人是假性胃食道逆流，而轉介身心科診療後，確定是重度憂鬱，經治療後症狀改善。

根據衛福部健保署資料，全國胃食道逆流主診斷患者有近八十萬人，推估國人中每四人，就有一人有胃食道逆流。不過也有病患是假逆流，吳文傑說，真逆流原因有連接食道與胃的賁門口太鬆、胃的壓力太大如脹氣及食道太敏感等；但也有憂慮、焦慮、恐慌、自律神經失調等症狀、或更年期婦女及食道病變患者，都可能出現假逆流情形。

日前一對香港七旬母親和年近40歲的女兒一起到員榮醫院求診，希望吳主任幫她們做可治療胃食道逆流的「熱射頻胃賁門緊縮術」，七旬母說，她被胃食道逆流困擾多年，一躺下就感到胃液往上衝，胸悶、耳朵痛、頭痛，晚上睡不著，生活作息大亂，在香港求診吃藥多年也治不好，知道吳文傑是治癒胃食道逆流專家，為她們燃起一線希望。

吳文傑先為她們做96小時無線酸鹼膠囊檢測，將膠囊監視器放在食道裡面監控，只要胃酸反流上去，經過膠囊就會被記錄下來，結果證明並未紀錄到胃酸逆流；但母女仍深信有逆流，於是再接受24小時酸鹼導管檢查，將導管從鼻子放到食道，監測胃食道逆流，結果仍沒有食道逆流的情況，但患者仍要求手術，吳文傑果斷拒絕，並推測是心理因素，轉到身心科就診，患者服藥後情況獲改善。

已做了500多例胃食道逆流相關手術的吳文傑說，像這對香港患者是「假逆流」，如果勉強手術，不但效果不好，症狀還可能會更嚴重，要找出真正原因才是好醫生。

吳文傑說，要預防胃食道逆流，飲食習慣很重要，不要吃太酸、太甜及太油膩的食物，吃飯時要「乾溼分離」，不要喝太多湯湯水水，也不要常喝汽水、可樂等飲料，不抽菸少喝酒。

員榮醫療體系為幫助胃食道逆流患者，了解逆流原因與預防方法，3月2日下午一點到五點，在台中市金典酒店舉辦第一屆「金榮講」跨科會診終結胃食道逆流研討會，邀請精神科、胸腔外科、消化內科等全國知名醫院醫師與會，民眾也可利用員榮醫院及員生院區臉書，或員榮醫療體系youtube網站看直播。

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