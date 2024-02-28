藍擬推縮短陸配入籍年限 健保署：居留半年可入健保
立法院國民黨團擬推陸籍配偶入籍年限縮短至4年，有醫師在網路發起反對健保資源濫用。健保署今天指出，陸配依法居留滿6個月就可加入健保，與取得國籍與否沒有直接關係。
國民黨立法院黨團日前公布立法院新會期的優先法案共計32案，其中，擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年。消息一出引發外界議論，部分醫界人士為此在網路發起反對健保資源濫用，呼籲「暫緩中配入籍年限縮短」提案，不到24小時已有逾萬人連署。
針對醫界擔憂的陸配入籍台灣時間縮短衝擊健保的評估，衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天下午告訴中央社記者，依現行健保法規定，陸籍配偶依法取得居留證明文件後6個月，即可加入健保，與是否取得國籍無直接關係。
另外，陸配可申請年邁依親，依親家屬是否能使用健保資源，醫界認為需審慎，石崇良表示，陸配取得國籍後，父母循依親方式來台，能否申請身分證或入籍，屬移民署業務範圍。至於入籍後仍須依健保法第8條規定，除非受雇，否則一律須有6個月居住事實，才能加入健保。
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