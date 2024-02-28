快訊

住戶可以回家了！三重2棟傾斜大樓結構未受損 明上午8時即可返家

藍擬推縮短陸配入籍年限 健保署：居留半年可入健保

中央社／ 台北28日電
健保署長石崇良（圖）。記者曾學仁／攝影
健保署長石崇良（圖）。記者曾學仁／攝影

立法院國民黨團擬推陸籍配偶入籍年限縮短至4年，有醫師在網路發起反對健保資源濫用。健保署今天指出，陸配依法居留滿6個月就可加入健保，與取得國籍與否沒有直接關係。

國民黨立法院黨團日前公布立法院新會期的優先法案共計32案，其中，擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年。消息一出引發外界議論，部分醫界人士為此在網路發起反對健保資源濫用，呼籲「暫緩中配入籍年限縮短」提案，不到24小時已有逾萬人連署。

針對醫界擔憂的陸配入籍台灣時間縮短衝擊健保的評估，衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天下午告訴中央社記者，依現行健保法規定，陸籍配偶依法取得居留證明文件後6個月，即可加入健保，與是否取得國籍無直接關係。

另外，陸配可申請年邁依親，依親家屬是否能使用健保資源，醫界認為需審慎，石崇良表示，陸配取得國籍後，父母循依親方式來台，能否申請身分證或入籍，屬移民署業務範圍。至於入籍後仍須依健保法第8條規定，除非受雇，否則一律須有6個月居住事實，才能加入健保。

健保 健保署 石崇良 陸配

延伸閱讀

陸配入籍提早排擠健保資源？ 專家點2關鍵：影響不大

赴陳俊翰靈堂告別 罕病基金會創辦人：謝謝他成為火炬

什麼是糖果藥？陳文茜為活命，竟要託人國外代購，了解健保藥價為什麼會導致缺藥？

健保藥價調整恐爆缺藥潮 健保署分析缺藥多是這個因素

相關新聞

明午變天轉雨！周五迎冷氣團恐下探10度 下波轉冷時間點曝光

中央氣象署表示，明天上半天各地天氣穩定、與今天類似，下午起鋒面通過，北部、東半部開始出現明顯雨勢，尤其花東地區要留意局部...

獨／年代旅遊丟包爭議後神隱？ 林大鈞現身：先專心處理 再想恢復執業

越南富國島丟包爭議，年代旅遊遭觀光署停業，負責人林大鈞今天表示，他這段時間都在處理客戶事宜，並沒有神隱，也沒有兩手一攤就...

新北爆麻疹群聚！34歲醫護接觸確診者染疫 兩處足跡公布、匡列341人

新北市出現麻疹群聚事件，衛生局今新增一名本土麻疹病例，為先前本土確診個案就醫時的男醫護，因被匡列追蹤，2月24日開始頭暈...

「戲說」男星逝世生前受肺疾所苦 醫：近來天冷要注意

資深演員康祺曾演出「台灣靈異事件」、「戲說台灣」等劇，是本土劇熟悉面孔，據悉他近年深受肺疾所苦，27日傳出不幸離世，享壽...

黃嘉千自曝受家暴患PTSD 醫揭三大特徵：雙管齊下助創傷修復

藝人黃嘉千與夏克立2022年被爆出正進行離婚訴訟，黃近期接受專訪時表示，自己受到家暴，還罹患創傷後壓力症候群，不過目前雙...

尼泊爾旅遊達人驚爆離世…享年46歲 粉絲錯愕： 年初才受過幫助

旅居尼泊爾20年的「尼泊爾達人Ruby （簡如邠）」今（28日）被證實已離世，享年46歲，死因疑似洗澡時造成的一氧化碳中毒。消息曝光後，引起廣大網友不捨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。