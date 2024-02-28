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明午變天轉雨！周五迎冷氣團恐下探10度 下波轉冷時間點曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周五鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，各地都有降雨機會，最冷時間點在周六清晨。記者林伯東／攝影
周五鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，各地都有降雨機會，最冷時間點在周六清晨。記者林伯東／攝影

中央氣象署表示，明天上半天各地天氣穩定、與今天類似，下午起鋒面通過，北部、東半部開始出現明顯雨勢，尤其花東地區要留意局部較大雨勢。周五鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，影響到周六，各地都有降雨機會，最冷時間點在周六清晨，北部及東北部下探10度。

氣象署預報員趙竑表示，明天上半天與今天天氣類似，各地穩定，基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，下午起鋒面通過，天氣將出現明顯變化，北部開始出現局部短暫陣雨，東半部雨勢增加，尤其花東地區有局部較大雨勢，中南部則仍為多雲到晴。

趙竑指出，周五鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，影響到周六，伴隨華南雲雨區東移，水氣增多，各地都有降雨，北部、東北部降雨時間長，基隆北海岸及北部山區有較大雨勢。周日冷氣團減弱，各地白天回溫，基隆北海岸及東北部地區仍有局部短暫雨，中部以北山區及花東地區有零星雨，其他地區則為多雲到晴。

他表示，下周一各地回到穩定多雲到晴天氣，僅花東地區有零星短暫陣雨。下周二鋒面接近，西南風較強，各地仍為多雲到晴，嘉義以南有零星短暫陣雨。下周三東北季風增強，北部、東半部及恆春半島有短暫雨，中南部山區則有零星雨，其他地區為多雲。

溫度方面，趙竑指出，明天跟今天類似，北部高溫約21至23度，中部及花東地區約24至26度，南部地區則為30至33度，中南部日夜溫差大，南北溫差也大。周五強烈大陸冷氣團影響再降溫，最冷時間點在周六清晨，北部及東北部約10至12度，白天高溫也不超過13度，其他地區低溫也有12至15度。

他表示，周日白天回溫，北台灣仍不超過20度，其他地區平均約20至24度。下周一回溫，周二各地有機會超過30度，中南部地區更有機會達34、35度。僅接下周三又有一波東北季風來襲，各地恐再轉涼。

另外，他也說，今天到明天馬祖、明天清晨台南以北有局部霧及低雲，提醒民眾留意。

低溫 冷氣團 東北季風

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