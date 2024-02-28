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留才大作戰！健保擬4月起陸續加碼兒科 從診所到急重症病房

中央社／ 台北28日電
兒科醫師留人大作戰，健保今年規劃挹注新台幣4.61億元。示意圖／ingimage
兒科醫師留人大作戰，健保今年規劃挹注新台幣4.61億元。示意圖／ingimage

兒科醫師留人大作戰，健保今年規劃挹注新台幣4.61億元，其中3.38億元加成兒童加護病房、新生兒中重度病房等診察費，1.23億加碼基層診所；但兒醫界更盼望全面扶持兒童醫療。

台灣少子女化，兒醫人力需求減少，醫院兒科招收住院醫師往往一招、二招還招不滿，好不容易有住院醫師卻人手不足，因此連主治醫師、甚至主任也要一起在病房值班，更將兒科推向後排志願，陷入惡性循環。

通常幼兒比成人的診療費時費心，健保給付卻不太友善，健保署為此啟動改革，醫務管理組組長劉林義告訴中央社記者，今年特別編列4.61億元改善兒科點值，其中3.38億元挹注，希望涵蓋醫院內照顧兒童多數項目，以急重難症照護優先，如兒童加護病房、新生兒中重度病房診察費加成，細項待討論。

另外，1.23億元為診所兒科點值加成，希望強化未滿4歲兒童的基層專科醫師照護項目，劉林義表示，新制不限專科，凡收治未滿4歲幼兒，健保點數均調升1成3，預計這項新制最快可於今年4月起上路，希望可提高基層兒科照護品質。

另外，台灣新生兒科相關醫學團體爭取20多年「高風險妊娠生產新生兒緊急處置費」，則是已經從去年10月起上路。劉林義說明，新制依出生時可能風險，分為初、中、高階分別支付健保點數2354點、5000點、1萬點。

高風險妊娠生產新生兒緊急處置費預計每年2.5萬名新生兒受惠，健保挹注1.04億元。「臨床醫師都說特別有感」，劉林義表示，據健保署統計，去年10至12月申報情形，初階892人次、中階179人次、高階106人次。

不過，林口長庚醫院副院長、台灣兒科醫學會常務監事邱政洵表示，多年前就有類似策略，他同意兒科急重難症有加成給付的必要，但至今仍無法吸引年輕醫師也是事實，兒童心臟、腸胃、神經、感染科持續招募困難。

「兒科醫師是國家的寶貝」，邱政洵說，醫院兒科工作多元且複雜，到診間的孩子幾乎都高燒5、6天，透過蛛絲馬跡，見微知著，需經驗累積，健保兒科點值加成不應以年齡、急重難症區分。

他強調，替不會講話的嬰兒看診與和有想法的12歲「小大人」問診同樣辛苦，健保不應以老方法解決10年未解問題，需更全面性扶持兒童醫療。

健保署 新生兒 醫師

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