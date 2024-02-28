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兒科人力亮紅燈！醫學系畢業生投身意願減 兒童病房老兵扛

中央社／ 台北28日電
醫院兒科急重症現場由老兵在撐，兒科人力警訊可見一斑。 示意圖／ingimage
醫院兒科急重症現場由老兵在撐，兒科人力警訊可見一斑。 示意圖／ingimage

醫院兒科急重症現場由老兵在撐，兒科人力警訊可見一斑。衛生福利部加碼優化兒童醫療照護，預計今年兒童節前由部長薛瑞元宣布大利多政策，盼鼓勵年輕醫師投身兒科。

台灣少子化已成國安危機，連帶衝擊兒醫人力需求，中華民國醫師公會全聯會統計近5年各科別執業醫師數，自2018年到2022年間，小兒科醫師從3619人、3666人、3729人、3766人到3777人，每年成長但增幅越來越小。

兒童病房愈來愈倚賴老兵，彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科主任錢建文日前在臉書（Facebook）發文感慨，接獲醫院指令，下個月值班年齡拉高到60歲，在沒有專科護理師（NP）協助的情況下要開始一線假日值班，沒有經過任何討論。很多醫院的兒科主治醫師兼任住院醫師已經很多年了，如今醫學中心也開始。

爺爺級的兒科醫師也反映了人口老化，衛福部醫事司長劉越萍告訴中央社記者，值班醫師年紀愈來越大，在各科別都有這樣的狀況，畢竟醫師沒有退休年紀限制，台灣正邁向超高齡社會，人活得長壽，醫師也勢必年長。

之前曾有人估計兒科醫師年紀平均超過50歲，她認為，這數字不是很正確，因為沒有列入尚未拿到專科醫師執照的年輕住院醫師；重點在於每年1300名醫學系畢業生中，選擇兒科者在增幅上確實沒有比過去多，今年可以期待大利多政策上路後，鼓勵大家踴躍選兒科。

衛生福利部在2021年開始推動優化兒童醫療照護計畫，正因為觀察到兒科醫師老化情況最為嚴峻，盼透過補助的方式，增加醫師選兒科意願。

劉越萍直言，在少子化沒有逆轉的情況下，醫師訓練、服務提供等都要往集中化、網絡化的區域聯防概念來處理，否則點越多、人力會更不足，加上媒體推波助瀾兒科難處，父母怎麼會想讓孩子走兒科。

但危機也是轉機，劉越萍說，行政院已拍板將補助相關經費，預計今年兒童節前就會宣布新的大利多政策，希望能增加醫師投入兒科意願，概念上類似選兒科可以得到更多補助，詳細將由衛福部長薛瑞元對外說明。

少子化 醫學系 醫師

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