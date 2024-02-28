高雄黃色小鴨「創140億產值」功成身退 吸引900萬觀光人次

為期30天高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」周日閉幕，吸引超過900萬參觀人潮，為高雄帶進逾140億觀光產值，外縣市遊客在平日佔四成以上，春節期間超過五成，旅宿業住宿率超過八成，商圈業績成長三成以上，市府一系列活動打破世界紀錄，讓市民和海內外遊客對高雄留下深刻。

陳其邁表示，未來若黃色小鴨重返高雄，高雄會更漂亮璀璨，屆時他將以市民身分回來看這位老朋友；他也感謝市府各局處合作，包括工務局、環保局整理碼頭成為樂園場域，交通局以大數據智慧交通系統，掌握人流車流，現場有警察局的警力維安、義交、保全、清潔等人員管控場域秩序、交通與清理。

觀光局長高閔琳表示，此次高雄燈會除迎來兩隻黃色小鴨，高雄更領先全球讓小鴨以動態方式遊港展演，西洋情人節時讓雙鴨會合相聚，活動最後的小鴨歡送趴與小鴨音樂會的，均打破世界紀錄，十年前黃色小鴨帶來390萬人潮，十年後小鴨「攜伴回歸」見證高雄十年來成功的城市轉型與進步蛻變。