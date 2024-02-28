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比生產還痛！ 每3人有1人罹「這」病 生病關鍵是年紀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。本報資料照片
調查顯示，每3人就有1人罹患帶狀疱疹。本報資料照片

俗稱「皮」的帶狀皰疹，發作時會出現痠麻、刺麻、發癢、全身疲倦等症狀，發病時疼痛感被許多患者形容是「比生產痛還要痛」，­­全球調查顯示，86%受訪民眾對帶狀疱疹的影響有錯誤認知，其實罹患帶狀疱疹的風險會隨年齡增長，50歲以上的民眾需格外注意。

帶狀疱疹由會引發水痘的「水痘-帶狀疱疹病毒」引發，小時候得過水痘，康復後病毒仍會殘留在人體內的神經節內，等到年老後免疫力下降時，就再度復發便成為帶狀疱疹，幾乎所有超過50歲的成年人體內，皆帶有能導致帶狀疱疹的病毒，終其一生，每3人就有1人罹患帶狀疱疹，疼痛常常被形容是灼傷痛、刺痛、突然的疼痛。

帶狀疱疹的特徵，是沿著皮節分布的單側水疱性皮疹，出現痠麻、刺麻、發癢、全身疲倦等症狀，有患者形容，發病時疼痛感「比生產痛還要痛」，曾得過帶狀疱疹者仍會一再復發，需要更加重視帶狀疱疹疾病的嚴重性，並在發病初期需要盡快就醫，接種疫苗、健康飲食與規律運動都是預防的方式。

國際老化聯合會和藥廠合作，針對來自美國、英國、加拿大、德國、巴西、澳洲、義大利、葡萄牙、日本、中國、南韓、印度等12個國家的3500位民眾進行調查，有86%的受訪者對帶狀疱疹有錯誤認知、28%的受訪者認為罹患帶狀疱疹 「基本上無大礙」。

調查結果指出，人們對帶狀疱疹可能引起的疼痛缺乏認識，這種疾病通常表現為皮疹，胸部、腹部或臉部出現疼痛性水泡，通常被描述為灼熱感、刺痛或突發性疼痛的症狀。但卻有十分之一的受訪成年人，不知道帶狀疱疹最常見的這些症狀。

調查顯示，26%的受訪者認為，只有1%的人一生中會面臨帶狀疱疹風險；17%受訪者認為罹患比例為千分之一；甚至有近半受訪者認為，自己不太可能患上帶狀疱疹，但其實50歲以上族群、免疫不全者、曾感染水痘或帶狀疱疹、新冠肺炎確診者、三高等慢性病患者、生活作息不正常或壓力大等6大類人，都是高風險族群。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，帶狀皰疹的發作和天氣也有關，上周就有名40多歲患者因乾癬前往就醫，並告訴她，自己晚上腿會抽痛到睡不著、摸起來有麻麻的刺痛感，時間長達4至5天，果不其然過2天就長出水泡，而這類有使用免疫調節劑的患者，也是風險族群之一。

黃毓惠提醒，小時候得過水痘的病毒會藏在神經裡，不會真的不見，一般會以神經痛的方式表現，且現代人壓力大，不少2、30歲的患者，因壓力大而「長皮蛇」，和10至20年前相比，整體增加約1成。

若患者已感受到不明神經痛，就算皮膚尚未出現水泡，仍得高度懷疑「皮蛇」已開始作祟，黃毓惠說，治療帶狀疱疹愈早投藥愈好，如果能在發病3天內服用抗病毒藥物，疼痛指數會大幅降低，且治療帶狀疱疹的原則是服用口服抗病毒藥，「用擦的完全沒有效 」，坊間擦抹的藥物，僅對「皰疹」有用，除不了「帶狀疱疹」。

黃毓惠表示，如患者為高齡長者、化療病患或免疫低下族群，治療上就會考慮使用針劑治療，同時也要看帶狀疱疹的出現的部位，如果在眼周會擔心影響視力、肛門周圍括約肌，則可能出現排便或排尿困難；也些人的病毒會隨血液竄到身體各處，都要特別留意。

就連黃毓惠本人都曾受「皮蛇」之痛，2年前她在做運動時，覺得腿部癢癢的，摸了則有麻麻的感覺，後來才發現原來是皮蛇作祟，代表神經可能已經受損。

患者 風險

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