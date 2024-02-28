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石門水庫枯水期蓄水剩一半 翡翠每天調75萬噸民生用水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫面臨枯水期，水庫水位、蓄水率持續下探，農民擔心一期稻作春耕供灌。圖／北區水資源分署提供
石門水庫面臨枯水期，水庫水位、蓄水率持續下探，農民擔心一期稻作春耕供灌。圖／北區水資源分署提供

桃園市石門水庫面臨枯水期，今天上午水庫蓄水率、蓄水量雙雙持續下探，目前正值一期稻作春耕需水量大，引起農民擔心，水利署北區水資源分署表示，因應北部地區2月1日起一期稻作春耕整田用水量較大，水庫水位及蓄水率下降屬合理狀況，民生及農業用水供灌無虞。

石門水庫集水區今年來降雨較少，隨著北部一期稻作春耕整田供灌需求，至今天上午，水庫水位持續下降為232.15公尺、蓄水率降至53.2%、蓄水量稍降為1.09億噸，北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫每年11月至隔年4月進入枯水期中段，加上北部地區一期稻作整田需求用水較大，該分署已成立水情應變小組採取相應措施，優先使用埤塘與河川水源調節供灌監控用水，並調度翡翠水庫系統每天約75萬噸水源供應北部民生用水。

根據氣象署預測未來降雨情勢，研判3月降雨呈現正常偏多，近期春雨降雨可能性大，對水庫水情屬正面發展，且預計今年一期稻作整田作業期間至3月中旬，之後進入農作物生長的本田期，需求農業供灌用水將大幅減少，現階段水庫供水正常，該分署已採取相應措施，協調各用水單位提早進行自主節水措施，目前水情供水穩定，大家不用過度擔心。

石門水庫面臨枯水期，水庫水位、蓄水率持續下探，農民擔心一期稻作春耕供灌。圖／北區水資源分署提供
石門水庫面臨枯水期，水庫水位、蓄水率持續下探，農民擔心一期稻作春耕供灌。圖／北區水資源分署提供
石門水庫面臨枯水期，水庫水位、蓄水率持續下探，農民擔心一期稻作春耕供灌。圖／北區水資源分署提供
石門水庫面臨枯水期，水庫水位、蓄水率持續下探，農民擔心一期稻作春耕供灌。圖／北區水資源分署提供

水資源 石門水庫

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