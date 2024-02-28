石門水庫枯水期蓄水剩一半 翡翠每天調75萬噸民生用水

桃園市石門水庫面臨枯水期，今天上午水庫蓄水率、蓄水量雙雙持續下探，目前正值一期稻作春耕需水量大，引起農民擔心，水利署北區水資源分署表示，因應北部地區2月1日起一期稻作春耕整田用水量較大，水庫水位及蓄水率下降屬合理狀況，民生及農業用水供灌無虞。

石門水庫集水區今年來降雨較少，隨著北部一期稻作春耕整田供灌需求，至今天上午，水庫水位持續下降為232.15公尺、蓄水率降至53.2%、蓄水量稍降為1.09億噸，北區水資源分署副分署長郭耀程表示，石門水庫每年11月至隔年4月進入枯水期中段，加上北部地區一期稻作整田需求用水較大，該分署已成立水情應變小組採取相應措施，優先使用埤塘與河川水源調節供灌監控用水，並調度翡翠水庫系統每天約75萬噸水源供應北部民生用水。