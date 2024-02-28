初春咳嗽、腹瀉患者增 中醫曝調養方式：賞花有幫助

今天是228假日，因近期全台許多地方進入花季，不少民眾選擇出門看花。中醫師提醒，近期天氣多變，不少免疫力低下患者容易感染風寒性感冒，建議民眾在初春季節可多吃顧肝的綠色食物，並搭配調節免疫力的黃耆防風茶；另，出門踏青也是活絡肝經、減少疾病的好方式。

開業中醫師吳明珠表示，時序進入春天，天氣漸暖、草木生長，在中醫理論中屬於陽氣旺盛的時節，是適合養肝的季節；不過，近期天氣特性多雲偶陣雨，且一天之內天氣變化劇烈，容易導致免疫力較弱的小孩、老人家感冒，臨床觀察，近期感冒、流鼻水患者特別多，天氣溼冷、風大，也讓不少患者關節、腸胃、筋絡出問題，因劇烈頭痛、筋骨緊繃就醫。

2、3月梅花、櫻花齊開，是賞花的好季節。吳明珠表示，外出散步賞花是讓身體陽氣抒發、活絡肝經的方式，肝氣是情緒指標，若憋在身體中容易生病，導致肋骨抽痛等症狀；肝經位於腳掌大姆指縫間，一路由小腿延伸至小腹、肋骨旁，除散步以外，年長者不方便出門，在家踢腳、踮腳也有類似效果，臨床上則會針灸腳姆指處的「太衝（沖）穴」。

在飲食方面，吳明珠表示，中醫認為，綠色食物與肝有關聯，民眾可多吃青菜，時下盛產的韭菜就是不錯選擇，可搭配顧脾胃的黃色食物如南瓜、地瓜一起食用；藥膳則可以黃耆、防風泡茶飲用，有助調節免疫力。對已經生病的民眾，按壓虎口處的「合谷穴」可緩解鼻子過敏情況，腹瀉患者則建議服用四神湯。

吳明珠表示，因應溫差要大天氣，民眾必須注意穿衣方式，建議上身可穿容易穿脫的襯衫、背心，中午天熱時就可以脫掉，避免腠理（即毛孔）打開後，又吹風容易感冒；另，下身散熱較快，建議民眾回到家不要馬上脫掉襪子、穿短褲。