「這癌症」逾9成都是男性罹患 3大高風險生活習慣曝

根據衛福部國健署最新癌症登記資料顯示，食道癌罹患者主要為男性，占9成以上，更是男性十大癌症發生人數第6名。國健署提醒，食道癌新診斷統計中7成5有吸菸行為，5成2有喝酒行為、4成8則會嚼食檳榔，建議民眾避免食用過燙食物、遠離致癌因子及養成運動習慣，預防食道癌。

國健署110年癌症登記資料顯示，食道癌新診斷個案有2881 人，其中男性就高達2614人，占9成以上，是男性十大癌症發生人數第6名，其中50至69歲發生人數占7成以上；另，衛生福利部死因統計中，111 年有1980人死於食道癌，是男性十大癌症死因排名第5位。

目前已知食道癌之致癌因子有不健康飲食、菸酒檳、含亞硝胺之食物、過熱的飲食溫度、胃食道逆流、肥胖、口腔衛生不良等。國健署統計資料顯示，110年台灣食道癌新診斷個案中，75.2%有吸菸行為、52.4%偶爾喝酒或習慣性喝酒、48.9%有嚼檳榔的行為。

國健署說，食道是食物進入胃腸的必經之道，也因此暴露於致癌因子及病菌當中，呼籲民眾減少3大罹患食道癌的高風險生活習慣：

1.避免飲食過燙的食物：國際癌症研究機構（IARC）將攝氏65度以上的熱飲，歸類為食道癌可能的致癌因子，且研究顯示，過燙飲食之罹癌風險為一般熱食的1.92 倍。因此，請民眾務必注意食物溫度是否過燙，儘量溫涼後再食用。

2.戒除菸、酒、檳榔：美國癌症協會（ACS）指出，菸草製品是食道癌的主要風險因子，且抽菸、飲酒及嚼食檳榔是多種癌症共有的風險因子。根據台灣社區世代研究，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有者的3.8、2.29、2.62倍。因此若抽菸、飲酒、嚼檳榔行為的民眾，若想要降低罹患食道癌風險，建議儘速戒除，降低罹患癌症的風險。

3.少吃醃漬或加工食品，多攝取蔬果：美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，為了增加保存期限，故添加亞硝酸鹽作為防腐劑，若與食物中的「二級胺」結合，形成「亞硝胺」，已證實其為致癌物質，會增加罹患食道癌的風險。平時應減少食用此類食物，多攝取富含維生素及礦物質的蔬菜、水果，可降低罹癌風險。

國健署提醒，食道癌初期大多無明顯症狀，又尚無實證有效之篩檢工具，因此，落實健康生活型態、避免食用過燙食物、遠離致癌因子及養成運動習慣，都是預防食道癌的重要撇步。食道癌若出現症狀，除吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，呼籲民眾提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，即自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及時就醫檢查，把握黃金治療期。