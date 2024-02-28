快訊

視察三重傾斜大樓！ 侯友宜說重話：施工單位從重處罰 絕不寬貸

5年來性侵年幼繼女183次 台南狼父重判12年

蘋果AirPods換電池「可復活」嗎？內行人曝疏忽「這一點」恐被調包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南新冠疫苗接種率超車 衛生局長李翠鳳親揭7秘訣

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台南衛生局長李翠鳳分享催種七秘訣。圖／疾管署
台南衛生局長李翠鳳分享催種七秘訣。圖／疾管署

台南市新冠XBB疫苗接種成長率全國第一，疾管署邀請衛生局長李翠鳳分享催種七秘訣。疾管署發言人羅一鈞表示，台南疫苗打氣一度低迷，局長上任後接種率從吊車尾變成全國第二名，已經達到率11.56%，領先六都中領先、為全國第二。

李翠鳳表示，以往疫苗在台南的接種狀況不太好，民眾多覺得過往已經打了3、4劑或是已經感染過，覺得不需要打疫苗；但是疾管署先前也有宣布，不管過去打了多少劑，若沒有打XBB疫苗的話，抗體幾乎都會歸零，因此採七策略。

分別為：

一、依37個行政區人口數設定接種目標，每周召開會議追蹤進度。

二、衛生所廣發明信片、簡訊，內容連結台南打疫苗預約網址，提醒民眾盡快接種並直接預約，增加機動性及可近性。

三、配合防疫政策發放防疫物資（快篩試劑、體溫計、隨身酒精瓶等），推動疫苗接種。

四、台南市府積極推動跨局處合作。

五、拜訪各大醫院院長，加設疫苗門診並評估安排民眾回診時一併接種。

六、透過6大醫師、27大公會團體、區長及媒體記者LINE群組，傳達疫苗接種資訊。

七、透過多元宣導管道，提高民眾健康意識；分眾提供疫苗接種服務。

疾管署表示，全國新冠XBB疫苗上周（2月19至25日）接種為6.5萬人次，目前已累計接種182.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計159.8萬人次，Novavax XBB疫苗累計22.7萬人次。全國接種率達7.68%，65歲以上長者接種率達17.15%。

台南XBB疫苗施打策略。圖／疾管署
台南XBB疫苗施打策略。圖／疾管署
全國各縣市疫苗接種率。圖／疾管署
全國各縣市疫苗接種率。圖／疾管署
台南XBB疫苗施打策略
台南XBB疫苗施打策略

台南 疫苗 疾管署

延伸閱讀

新增1例本土M痘確定病例 台中30多歲男僅打1劑疫苗

類流感疫情回升！羅一鈞估疫情在「這時」達到高峰 單周就診人次恐上看13萬人次

盧秀燕宣布台中重啟新冠疫苗快打站 暖心原因曝光

新冠死亡人數創半年新高 冷氣團來襲本周恐迎疫情高點

相關新聞

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

春天天氣多變，今為228假期，天氣回溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明氣...

單身女、女同志 開放人工生殖共識高

衛福部昨舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共...

高雄安心手鍊防走失 議員批缺宣導

高雄失智患者逾4萬人，每年約增加2千人，有人一再走失，議員批高雄每年僅發600條安心手鍊，申請率僅3成，宣導不夠，警方也...

社群媒體加唯物主義 德國研究稱：幸福感螺旋式下降

社群媒體多看無益。一項德國研究發現，物質主義價值觀與生活滿意度之間存在負面關係，社群媒體會加強這種副作用，德國心理學家稱具有唯物主義的人如果又對社群媒體成癮，會讓一個人的心理狀態螺旋式下降，走向自我毀滅的道路。

傳有旅行社承接4梯次包機？救年代旅遊爛攤子 品保協會：不得重複收費

美加國際旅行社（年代旅遊）富國島丟包案爆出該公司財務問題，目前已暫停出團。外傳有旅行社承接其3月份4個梯次的星宇航空包機...

台北首例麻疹境外移入確診者搭過機捷 桃捷公司急應變

台北市政府衛生局今天公布今年首例麻疹境外移入確定病例，曾搭乘機場捷運自A12站至A1站一事，桃園大眾捷運公司晚間表示，根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。