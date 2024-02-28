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台南新冠疫苗接種率超車 衛生局長李翠鳳親揭7秘訣
台南市新冠XBB疫苗接種成長率全國第一，疾管署邀請衛生局長李翠鳳分享催種七秘訣。疾管署發言人羅一鈞表示，台南疫苗打氣一度低迷，局長上任後接種率從吊車尾變成全國第二名，已經達到率11.56%，領先六都中領先、為全國第二。
李翠鳳表示，以往疫苗在台南的接種狀況不太好，民眾多覺得過往已經打了3、4劑或是已經感染過，覺得不需要打疫苗；但是疾管署先前也有宣布，不管過去打了多少劑，若沒有打XBB疫苗的話，抗體幾乎都會歸零，因此採七策略。
分別為：
一、依37個行政區人口數設定接種目標，每周召開會議追蹤進度。
二、衛生所廣發明信片、簡訊，內容連結台南打疫苗預約網址，提醒民眾盡快接種並直接預約，增加機動性及可近性。
三、配合防疫政策發放防疫物資（快篩試劑、體溫計、隨身酒精瓶等），推動疫苗接種。
四、台南市府積極推動跨局處合作。
五、拜訪各大醫院院長，加設疫苗門診並評估安排民眾回診時一併接種。
六、透過6大醫師、27大公會團體、區長及媒體記者LINE群組，傳達疫苗接種資訊。
七、透過多元宣導管道，提高民眾健康意識；分眾提供疫苗接種服務。
疾管署表示，全國新冠XBB疫苗上周（2月19至25日）接種為6.5萬人次，目前已累計接種182.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計159.8萬人次，Novavax XBB疫苗累計22.7萬人次。全國接種率達7.68%，65歲以上長者接種率達17.15%。
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