台南新冠疫苗接種率超車 衛生局長李翠鳳親揭7秘訣

台南市新冠XBB疫苗接種成長率全國第一，疾管署邀請衛生局長李翠鳳分享催種七秘訣。疾管署發言人羅一鈞表示，台南疫苗打氣一度低迷，局長上任後接種率從吊車尾變成全國第二名，已經達到率11.56%，領先六都中領先、為全國第二。

李翠鳳表示，以往疫苗在台南的接種狀況不太好，民眾多覺得過往已經打了3、4劑或是已經感染過，覺得不需要打疫苗；但是疾管署先前也有宣布，不管過去打了多少劑，若沒有打XBB疫苗的話，抗體幾乎都會歸零，因此採七策略。

分別為：

一、依37個行政區人口數設定接種目標，每周召開會議追蹤進度。

二、衛生所廣發明信片、簡訊，內容連結台南打疫苗預約網址，提醒民眾盡快接種並直接預約，增加機動性及可近性。

三、配合防疫政策發放防疫物資（快篩試劑、體溫計、隨身酒精瓶等），推動疫苗接種。

四、台南市府積極推動跨局處合作。

五、拜訪各大醫院院長，加設疫苗門診並評估安排民眾回診時一併接種。

六、透過6大醫師、27大公會團體、區長及媒體記者LINE群組，傳達疫苗接種資訊。

七、透過多元宣導管道，提高民眾健康意識；分眾提供疫苗接種服務。