今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

春天天氣多變，今為228假期，天氣回溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明氣溫明顯回升，今全台高溫逾24度，但周五冷氣團又來，恐達強烈冷氣團等級，全台都有下雨機會，周五、周六低溫下探10度。

吳德榮指出， 今、明兩天漸轉「高壓迴流」型態，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫：北部13至24度，中部12至28度，南部14至29度，東部14至26度。明晚鋒面接近，北台灣轉有局部雨、氣溫漸降。

吳德榮指出，周五過境的鋒面較前一波結構完整，將為中部以北帶來明顯降雨，南部亦有零星飄雨的機率。鋒後「強冷空氣」比前一波稍弱，約暖1度。

他表示，周五晚、周六(2日)晨、有再度接近強烈大陸冷氣團標準的機率，北部沿海及部分平地仍將降至10度左右。周五、六中部以北「乍暖還寒」、天氣濕冷，應注意添衣保暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周(3)日冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫漸回升，東半部有局部短暫雨。下周一、二(4、5日)轉「高壓迴流」型態，各地「晴暖如夏」；西半部、外島易有霧。下周三(6日)另一波鋒面及強冷空氣南下，天氣再變。