香草入菜增風味 減鹽降低腎臟負擔

香草植物入菜不僅為料理增添風味，對健康也有助益，像是能減少鹽的使用量，降低對腎臟的傷害，或紫蘇可以幫助開脾，九層塔能消除疲勞等，各自皆有適合搭配的料理，部分香草植物也容易居家種植，同時滿足民眾種植、觀賞、食用的樂趣。

聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會攜手，規畫退休5力課程「實（食）用園藝系列」，教導民眾認識、照顧居家植栽，妝點生活空間外，也可再利用到餐桌上、手作品中。3月21日第一堂課將邀請園藝治療師廖美惠，介紹聖羅勒、紫蘇、九層塔、辣椒等4種陽台可栽種，且少量就有足夠香氣的香草植物。

「九層塔可以做九層塔蛋、加在湯或料理，讓香氣更多層次。」廖美惠表示，聖羅勒味道則較九層塔淡，聖羅勒又名打拋葉，常見於泰式料理，民眾可先將蔥、薑、蒜放入油鍋，接著倒進豆乾炒香，最後加入醬油、魚露、鹽巴、聖羅勒拌炒一下即可起鍋，一道做法簡單的打拋豆乾料理出爐，豆乾味道平淡，更能襯出調味料的辛香層次。

此外，紫蘇常用來泡茶，若再加入檸檬汁，外觀將呈現晶透的粉紅色，夏天飲用十分降火，也能加入薑、蒜製成醬料拌飯或麵，又或煎蛋、裹粉油炸製成炸天婦羅；辣椒則是百搭的家庭調味料，不僅能直接入菜，也可做成生切辣椒醬，「值得一提的是，辣椒結果時，會由綠轉紅，種植在陽台上非常可愛。」

在家種植這些香草植物也不難，方法分為種子栽種與扦插法。廖美惠說，香草植物種子很小顆，埋太深將阻礙發芽，另土壤排水性要佳，且栽種前期須確保土壤維持濕潤，約一周就會發芽；扦插法則取含2節點的香草植物枝條，插入介質後，一樣保持土壤濕潤，並定期施肥，約二周發芽，後續再細心照料就可食用。

實(食)用園藝系列—輕鬆打造植感居家生活

3月課程時間：

3月10日(日)： 植物的蛻變 120分鐘的奇蹟 (植物繁殖技巧與盆栽移植方法)

3月21日(四)： 香草植物饗宴(打拋-聖羅勒、紫蘇、九層塔、辣椒)

3月31日(日)： 草本植癒 香皂工坊 (複方左手香皂製作)

地點：台北市大安區信義路四段273號4樓

洽詢：02-8692-5588轉2070或5869