去年交通事故逾3千死 交長「年減5%」跳票

交通部長王國材曾宣示二○二三年交通死亡人數，比二○二二年降百分之五的目標，但交通部路政及道安司昨公布去年的交通死亡事故數，仍超過三千人，達三○二三人，只比前年減少四十一人，減幅僅百分之一點三，目標確定跳票。學者直言，交通部遇上民意反彈就退縮，會有這樣的結果，並不意外。

蔡英文政府為洗刷「行人地獄」惡名，去年祭出各種改善措施，但路政及道安司統計，去年交通事故數四十萬二九二六件，仍較前年增加兩萬餘件，交通死亡數三○二三人，減幅僅百分之一點三；受傷人數五十三萬九五三五人，更較前年增加四萬三五六人。

路政及道安司副司長蔡書彬雖提出去年行人死亡數三八○人，較前年減少十四人，酒駕、高齡及機車死亡人數皆減少，行人及酒駕死亡數更創二○○八年來新低，但請路政及道安司分析事故件數及受傷人數不減反增的原因，蔡書彬卻僅表示仍需進一步分析。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，改善交通本就不能短期見效，交通部宣示年降百分之五的死亡目標，「話喊得太早」，且交通部過去一年看似推出很多措施，卻僅宣揚做多少改善、未評估效益，是大部分機關的通病。

張勝雄分析，交通安全管理本來就會與「效率」有所衝突，例如禁止路口臨停，即與便利性相互衝突，但交通部面對民意反彈，相關規範卻一改再改，最終以「微罪不記點」解決，而非深入了解原因；他直言，交通部一遇反彈就退縮，會有這樣的結果並不意外。

至於路政及道安司希望今年推動的道安精進作為，可達到死亡數下降百分之五及行人三十日死亡人數下降百分之七目標。蔡書彬說，今年考照前駕駛訓練預計補助四萬名，並推動機車道路駕駛訓練名額約兩千名，今年有更多經費執行永續提升人行安全計畫，並將優先改善前一年曾發生事故路口。