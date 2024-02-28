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高雄安心手鍊防走失 議員批缺宣導

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
高雄失智長者去年突破4萬名，每年約增加2千人，為預防失智者走失，家屬可向市府申請「安心手鍊」，藉由手鍊個人資訊讓失智者得以聯繫親友。圖／陳乃菁提供
高雄失智長者去年突破4萬名，每年約增加2千人，為預防失智者走失，家屬可向市府申請「安心手鍊」，藉由手鍊個人資訊讓失智者得以聯繫親友。圖／陳乃菁提供

高雄失智患者逾4萬人，每年約增加2千人，有人一再走失，議員批高雄每年僅發600條安心手鍊，申請率僅3成，宣導不夠，警方也不能強制按指紋建檔，協尋加重勤務負擔。社會局回應，失智長者擔心被標籤化，家屬也不想頻遭打擾，將加強宣導，並與民間團體研議其他足以辨識身分的多元方案。

2019年高雄失智症人口3萬4906人，去年6月達4萬1143人，3年內增加6千多人，其中以鳳山區9519人居冠。社會局前年製作685條安心手鍊，去年672條。

議員許采蓁指出，預防失智長者走失的主要措施為配戴安心手鍊和指紋建檔，安心手鍊的申請率僅3成，數據還未包含過去未申請的失智人口，警察局近年大力宣導失智者指紋按，多數民眾不知情，兩者效能皆不佳。

「媽媽不習慣戴手鍊，也抗拒去警局按捺指紋！」一名家中有失智症母親的婦人無奈說，她母親覺得手鍊上有姓名、電話很奇怪，現在還無須擔心走失問題，若病症加重再決定如何因應。

議員鄭孟洳說，三民區有失智症長輩連續走失7次，家屬十分苦惱，許多長輩覺得去派出所很丟臉，「有做壞事的感覺」，警方應配合活動走入社區，不少人對愛心手鍊有刻板印象，也可考慮鑰匙圈或其他身上飾品來推動建檔。

社會局老人長青中心主任于桂蘭說，衛生局在全市設立9處失智共同照護中心，建置52處失智社區服務據點，有專人協助申請安心手鍊，未來會持續推廣，目前不少家屬會把手鍊縫在衣物上或放在隨身包包內，會持續與民間團體研議多元方式。

高市警局表示，針對易發生失蹤或意外的高危險群，如發展遲緩兒童及少年、失智老人、精神病患及身心障礙者，依其個人或家屬意願，可由警方助指紋建檔，未來有協尋需求時，能即時身分辨識、協助返家，此項「非強制性」業務，須家屬或本人簽署同意書。

失智症 議員 長輩

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