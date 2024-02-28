醫師：手鍊不具強制性 可強化申請意願

高雄65歲以上長者去年失蹤通報人口563人，半數是失智長輩，不少人頻繁進出警局，成了警方的「熟面孔」。醫師表示，安心手鍊與指紋建檔屬被動防範，不具強制性，減少走失情形仍首重「強化本人與家屬申請意願」，也可美化手鍊外觀或增加設計款。

楠梓區一名失智婦人離家後失蹤2周，親友透過網路社群，張貼尋人啟事仍遍尋不著，婦人的丈夫為了找她寢食難安，最後疑因精神不濟出車禍死亡，就在丈夫出殯前一天，警方在典寶溪一帶以空拍機找到陳婦溺死陳屍溪邊，親友不勝唏噓。

詹姓女社工說，長輩走失的事件不斷發生，近日有位鳳山長輩撤夜未歸，家屬數日後在左營果貿新村找到人，這名長者多次離家，甚至遠赴外縣市，早已不是第一次。

榮總身心科醫師朱哲生表示，40％失智症長輩都有走失經歷，鐵製安心手鍊附上雷射雕刻電話，家屬認為有洩漏個資或遭詐騙疑慮，建議用定位功能取代手鍊刻字願。此外，手鍊、指紋建檔都是最後的被動防範措施，建議失智者積極求診並多參加社區據點與活動，提升認知專注度、延緩失智。

高雄市失智共照中心執行長陳乃菁表示，目前申請安心手鍊仍須醫師評估與診斷證明，若要加速推廣，解除門檻並在指紋捺印時一併申請最快速，為解決長輩不願配戴手鍊情形，除增加整體美觀，也可以設計「祖孫款」、「夫妻款」手鍊，消除長輩內心陰影。