討論度狂飆！全臺10大話題夜市 第2名挨酸「舞統臺灣」

臺灣話題夜市爭霸戰！

「夜市」可以說是臺灣的一大特色文化，不只是臺灣人日常吃喝玩樂的好去處，也是外國人來臺必訪的景點，更曾被CNN評選為「臺灣10大特色」的第1名！擁有在地美食、遊戲攤位、服裝飾品等豐富體驗的夜市，一直以來都吸引滿滿人潮。

在臺灣總共有超過400家夜市，在這當中哪家夜市在網路上擁有最高討論度呢？《DailyView網路溫度計》曾於2014年透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全臺網路聲量最高的10大夜市，時隔10年再次進行調查，話題夜市的排名出現了什麼變動呢？一起來看看吧！

image source: FB／台北旅遊網

NO. 10 桃園 中壢觀光夜市

地址：桃園市中壢區新明路



中壢夜市鄰近中壢高中，為桃園最具代表性的夜市。夜市以新明路為主體，當地人也稱為「新明夜市」，共分為百貨、小吃、水果三大部分，除了各式傳統小吃外也不乏創新美食，更包含了遊戲、服飾、五金百貨、日用品等攤位，吃喝玩樂應有盡有。

夜市前半段主要為流行服飾、各種日常生活用品，以及休閒娛樂攤位；後半段則匯集各式各樣的美食，像是地瓜球、排骨酥、豆花、臭豆腐、蚵仔煎等等，豐富多元的特性讓中壢夜市於2020年獲得4星優良市集的肯定，同時也深受網友喜愛，「美食種類相當多元」、「中壢夜市小吃多樣」。

NO. 9 臺南 花園夜市

地址：臺南市北區海安路三段



說到臺南的夜市，大家一定都聽過「大大武花大武花」這個耳熟能詳的口號，在大東夜市分家後，口號又變成更複雜的「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，其中的「花」指的就是知名的花園夜市。

擁有近400個攤位的花園夜市，規模為臺南市之冠，不只是全臺最知名的夜市之一，還曾於2013年登上Facebook全球熱門打卡景點第12名。夜市內共有美美食小吃、流行服飾、精品百貨、休閒娛樂等四大區域，各商家廣告旗幟形成的旗海更是一大特色，不少人表示印象深刻，「來臺南真的不能錯過」、「超大的夜市，該有的都有」。

NO. 8 高雄 瑞豐夜市

地址：高雄市左營區裕誠路



位於高雄市三民家商旁的瑞豐夜市已經有20年以上的歷史，集結了各種美食，是在地人和觀光客都非常喜愛的人氣夜市，每到營業時間總是人潮滿滿。隨著高雄市人口北移，瑞豐夜市的規模也越來越大，如今已有超過1000個攤位。

瑞豐夜市中有許多深耕多年的美食名店，像是上海香酥雞、萬國鐵版麵、烤鴨夾餅號懶人蝦、狀元糕、杏仁茶、蒙古烤肉等等，各種讓人垂涎欲滴的美食讓瑞豐夜市成為許多饕客首推的夜市之一，網友們紛紛表示「高雄最有人氣的夜市」、「小吃種類繁多，琳瑯滿目，絕對適合觀光客走訪」。

NO. 7 宜蘭 羅東觀光夜市

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路



羅東夜市的範園涵蓋了民生路、民權路、公園路、興東路，此處商店林立，為當地逛街購物的好去處，也形成熱鬧的商圈。除了各式小吃外，更有服飾店、鞋店等商家，不只可以品嚐夜市美食，也能夠盡情享受血拼的樂趣。

羅東夜市中最受歡迎的美食大多集中在羅東公園周圍，也被大家稱為「公園小吃」，諸如鹹米苔目、燻鵝、搣肉、龍鳳腿、豆腐捲、米粉羹、肉羹等等，都是人氣美食，便宜好吃又大碗的在地美食擄獲許多人的心，網友們大讚「規模很大又具有地方特色的一個夜市」、「假日人潮會爆炸的夜市」、「好料夜市美食多到爆」。

image source: 羅東觀光旅遊網 LUODONG

NO. 6 臺中 旱溪觀光夜市

地址：臺中市東區旱溪東路一段



臺中旱溪夜市擁有約6000坪的廣闊佔地面積，300多個攤位在每週二、週四、週五及週六都聚集了想來夜市大啖美食的人潮。和同樣位於臺中，以吸引大批觀光客聞名的逢甲夜市不同，旱溪夜市為在地人平日吃喝玩樂的好去處，裡面有不少當地居民的口袋名單。

除了美食以外，旱溪夜市也有套圈圈、射氣球、大型氣墊溜滑梯等遊戲攤位，更有流行服飾、生活百貨、寵物用品等琳瑯滿目的商家，不論是觀光客還是在地人都能在此滿足所需，網友們紛紛表示「吃喝玩樂應有盡有」、「規劃得很好、店家蠻多，賣的食物也多樣化」、「攤位種類頗多重複不多」。

NO. 5 臺北 饒河街觀光夜市

地址：臺北市松山區饒河街



饒河街夜市歷史悠久，為臺北第二條觀光夜市，全長約600公尺，在近撫遠街與松山火車站的入口處有一座極具標誌性的牌樓，是不少觀光客必拍的打卡景點。經由牌樓走入夜市，兩側的攤販和店家延綿不絕。

知名小吃如福洲胡椒餅、藥燉排骨、古早豆花、麻辣臭豆腐、蟹殼黃等等，都是不少人造訪饒河街夜市食必吃的重點美食。除了小吃攤外，夜市裡也有流行服飾、包包、鞋子等商店，以及算命攤位，提供多元的逛街體驗。喜歡饒河街夜市的網友表示：「交通方便、美食雲集，好吃又好逛的夜市」、「這麼多夜市，最愛饒河」。

image source: 臺北旅遊網

NO. 4 屏東 墾丁大街

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路



墾丁大街又稱為墾丁夜市，是恆春著名的觀光景點之一，幾乎每個到墾丁旅遊的人都會到此處品嚐各式美味小吃。身為墾丁最主要的觀光道路，墾丁大街上有著各式各樣的特色店家，到了晚上則化身夜市，一攤又一攤的美食吸引著每一位遊客。

不過也因為位在觀光勝地，讓墾丁大街的攤販售價普遍較其他地方高，各種高價小吃經常引發熱議，網路上也時不時會出現相關討論，久而久之「貴」成為大家默認的墾丁大街特色之一，不過也有不少人能夠接受，「偏小貴一點，但渡假開心就好」、「很多種類可以嘗鮮」。

image source: 屏東旅遊網

NO. 3 臺中 逢甲夜市

地址：臺中市西屯區（近逢甲大學）



逢甲夜市位於逢甲大學側門，自文華路開始一直延伸至福星路，不僅鄰近大學校園也非常靠近市區。得天獨厚的地理優勢讓逢甲夜市躋身臺中夜市集團的龍頭，除了逢甲大學的學生之外，也吸引許多觀光客，成為知名景點之一。

除了種類豐富多樣的夜市小吃之外，逢甲夜市也匯聚了各式各樣的商店，形成佔地廣闊的大型商圈。此處以20歲至30歲左右的年輕人為主要客群，因此能夠看見各種最新潮流，不管是飾品、3C配件還是各種質感小物，在這裡幾乎都夠找到，可以說是好吃又好逛的購物天堂，網友大讚「整個商圈有各種不同風味小吃，逛一天也吃不完」。

image source: 臺中觀光旅遊網

NO. 2 臺北 寧夏夜市

地址：臺北市大同區寧夏路



寧夏夜市一開始的雛形為臺北建成圓環的「圓環夜市」延伸至寧夏北路及重慶北路一帶的部分，隨後圓環歷經鬧區東移及大火，逐漸步入蕭條，讓寧夏夜市堀起，出現新的商機。見證過圓環興衰的寧夏夜市，也曾因為臺北夜市林立而沒落，在政府的夜市改造計畫下，才又榮光再現。

以香酥芋丸、地瓜球、脆皮魷魚、蚵仔麵線、蚵仔煎、豆花等小吃聞名的寧夏夜市，除了美食以外也有各式各樣的遊戲攤販，更經常舉辦各種活動。在今年初舉行的「科目三舞蹈比賽」，便掀起話題，也讓網路聲量飆升，網友們表示「真的被嚇了一跳」、「我要去看戲」、「舞統臺灣」。

NO. 1 臺北 士林觀光夜市

地址：臺北市士林區基河路、大東路、大南路



近一年臺灣夜市的網路聲量冠軍由士林夜市拿下，身為全臺最具規模的夜市之一，士林夜市的範圍涵蓋基河路、大東路、大南路等處，除了有士林大香腸、碳烤雞排、大餅包小餅等人氣美食外，更有潮流服飾、日用品等豐富的攤商店家。

不只是臺北知名景點，士林夜市更是許多外國人來臺必訪的觀光勝地，此處時常可以看見來臺灣旅遊的外國人，在《DailyView網路溫度計》曾做過的「海外旅客最愛雙北景點Top 10」調查中，士林夜市就名列第5名，也是網友認證的好逛夜市，「從來沒逛過那麼多外國人的夜市」、「很好逛的地方，小吃特別多，交通也很方便」。

image source: 臺北旅遊網

10年前後話題夜市比一比

在2014年《DailyView網路溫度計》的10大話題夜市調查中，排行榜1至10名依序為：臺中逢甲夜市、臺北士林夜市、宜蘭羅東夜市、高雄六合夜市、屏東墾丁大衡、花蓮自強夜市、臺南花園夜市、臺北饒河街夜市、高雄瑞豐夜市、基隆廟口夜市。

在今年的調查中，舊榜中過半數的夜市都仍在榜上，包含了逢甲夜市、士林夜市、羅東夜市、墾丁大街、花園夜市、饒河街夜市、瑞豐夜市等。其中士林夜市躍升第1名，並且在網路討論中出現許多和外國人相關的話題，可見臺灣國際觀光發展和10年前相比更加蓬勃；至於寧夏夜市，則因為今年初火紅的「科目三」話題，一舉成為排行榜的第2名。除了觀光發展外，夜市排名的變化也受到時下熱門話題影響。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月19日至2024年02月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全臺話題夜市』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



