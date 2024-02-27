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迎接溫暖假期！228回暖「南部飆30度」 周五轉雨、這日最冷北部跌破10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，明後兩天水氣減少，溫度回暖，北部上看23度、南部30度。示意圖。圖／本報資料照片
中央氣象署指出，明後兩天水氣減少，溫度回暖，北部上看23度、南部30度。示意圖。圖／本報資料照片

強烈大陸冷氣團減弱，中央氣象署指出，明、後兩天水氣減少，溫度回暖，北部上看23度、南部30度。周四鋒面接近後，北部轉雨；周五冷空氣來襲，全台有雨，北部雨勢明顯持續；周六清晨相對最冷，北部局部地區可能跌破10度，南部、花東13度，白天北部至多也僅15度。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今晚至明晨，苗栗、金門局部地區，有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後兩天冷空氣減弱，氣溫回升，水氣也明顯減少，但清晨溫度仍低，西半部留意日夜溫差大；各地大多多雲到晴，基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫雨，另因中層殘餘水氣，北部山區零星降雨機會。

周四鋒面接近，北部轉為局部短暫雨；周五鋒面通過後，冷空氣南下，周五降雨最明顯，全台降雨機率高，中部以北、東半部局部短暫雨，北台灣降雨最持續也較明顯，其中基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢。

黃恩鴻說，周六水氣稍減，整體降雨減緩，中南部剩下山區局部短暫雨，平地則轉多雲。

他說，周日起回暖，至下周二期間，三天逐日回暖，水氣亦逐日減少；周日除了東半部零星短暫雨，西半部山區還有殘餘水氣，也有零星降雨，周一僅剩花東地區零星短暫雨。下周二鋒面接近，基隆北海岸、北部山區局部短暫雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，明、後兩天，北台灣高溫23至24度，其他地區25度左右，周四溫度又比周三略高些，南部可達30度，各地更加晴朗。

冷空氣影響下，周五至周六都降溫，預估周六清晨相對最冷，中部以北、東北部11至12度，南部、花東13至15度，局部溫度低，北部也易降至9至10度。周六白天，北台灣高溫僅14至15度，其他地區20至22度。

黃恩鴻說，周日起，逐日回暖，北台灣周一回到25度，其他地區25至27度，南部接近30度。

他也指出，周五晚上至周六清晨，中部以北3000公尺以上高山，出現結冰、霧淞機率高，亦不排除降雪。另外，周四清晨，台南以北留意低雲或霧，影響能見度。

冷氣團 氣溫 氣象署 高溫

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