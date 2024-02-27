年降5%死亡數未達標 交通部數據揭去年逾3千人死於交通事故

我國交通亂象導致意外層出不窮，交通部長王國材前年喊出，去年年降5%死亡人數目標。交通部路政及道安司今公布去年最新數據，去年全年3023人死於交通事故，僅較前年減少41人，減幅1.3%，雖然行人及酒駕死亡創新低，但整體事故件數及受傷人數皆不減反增。

根據路政及道安司統計，去年交通事故總計40萬2926件，較前年增加2萬7082件，增幅7.2%；死亡人數3023人，較前年減少41人，減幅1.3%；受傷人數53萬9535人，增加4萬0356人，增加8.1%。

路政及道安司副司長蔡書彬表示，去年交通事故死亡人數尚未扣除自殺跟他殺，扣除後可能會低於3000人。行人死亡部分則為380人，較前年減少14人，酒駕、高齡及機車死亡人數也都是呈現下降趨勢；其中，行人及酒駕死亡為2008年以來新低。至於事故件數及受傷人數為何不減反增，則需進一步分析。

路政及道安司今公布今年推動道安精進作為，根據「交通部道路交通安全推動計畫」，分別由監理、工程、執法、教育宣導及其他等面向，研訂施政規劃重點，期望達到死亡人數下降5%，及行人30日死亡人數下降7%之目標。

蔡書彬說明，在監理面向，今年考照前駕駛訓練預計補助4萬名，並推動機車道路駕駛訓練名額約2000名，另筆試題庫納入危險感知題型將於6月上線，並持續推動公路公共運輸計畫等。在工程面向，今年永續提升人行安全計畫有更多經費可執行，將依前一年曾發生事故路口優先改善。

另外，針對近日彰化3姐弟遭撞路口，公路局表示，該路口過去幾年沒發生過事故，所以未被列入此次優先改善路口，但這周會邀集學者專家到現場，從人本面、標誌標線、容錯部分重新檢核改善。

蔡書彬也說，目前仍有汽機車駕駛人未停讓行人造成事故，交通部持續推動停讓文化2.0計畫，期望至年底停讓觀念知悉度能達50%以上，行人正確用路觀念知悉度達60%以上，但「有觀念未必行為會改變」，這部分仍要持續加強。