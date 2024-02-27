鼓勵在地潛在勞動力重返職場 文山銀髮人才服務據點開幕揭牌

北市勞動局長高寶華致詞。 圖／臺北市就業服務處提供

為鼓勵在地潛在勞動力重返職場，臺北市就業服務處今(23)日在文山銀髮人才服務據點舉辦開幕暨揭牌記者會，希望透過據點的設立，為銀髮人才提供求職服務，協助職壯世代職涯諮詢規劃，亦加強開發臨時性、季節性、短期性、部分工時、社區服務等非典型就業機會以及就業媒合。

文山銀髮人才服務據點開幕揭牌。 圖／臺北市就業服務處提供

為強化求職者重返職場準備、提升求職信心、認識職場動態與趨勢，據點也會辦理就業促進活動，包含主題為3C資訊科技運用、職場心態調適的就業研習課程，或是與友善企業合作，辦理企業參訪，直接進到企業工作現場，帶領求職者職場體驗，更加了解工作內容以助於後續的媒合面試，也會定期辦理小型徵才活動，讓求職者不用擔心線上投履歷石沉大海，可以直接與企業代表面對面溝通，彼此了解、順利錄用。

促進中高齡者及高齡者就業，臺北市就業服務處設置銀髮人才服務據點。 圖／臺北市就業服務處提供

為促進中高齡者及高齡者就業，臺北市就業服務處除了設置銀髮人才服務據點提供第一線就業服務以外，更積極配合中央辦理「壯世代就業獎勵」等方案，只要是待業三個月以上的55歲以上，或45以上已退休的壯世代們，經過就業服務站推介就業，都可以在穩定就業滿90天後領取3萬元就業獎勵，最多可領取2次及6萬元獎勵，希望可以擴大鼓勵壯世代重返職場，持續貢獻所長！

高寶華表示，除了壯世代就業獎勵以外，為鼓勵企業打造友善工作環境，勞動局也針對企業推動「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，透過具體的指標內容指引企業改善工昨環境、勞動條件，成為友善企業，在112年度首次推出後就有近百家企業響應，最後經過認證評核後共有76家企業獲得認證，今年的申請作業也即將開跑，在3月開始會陸續辦理企業說明會，幫助企業理解指標內涵、並實際改善工作環境，至6月底前皆可向就服處提交申請資料，下半年將公布獲得認證的企業！

除了據點的設立外，有求職需求的民眾及求才廠商，也都可以至台北就業大補帖網站，查詢相關資訊，或可電洽 02-2308-5231專業服務專線向專人諮詢，亦可親至臺北市就業服務處7個就業服務站洽詢。