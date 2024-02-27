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228假期到周四回暖！吳聖宇曝新一波冷氣團「這時」報到：全台急凍下探10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明後回暖， 但新一波冷氣團周五到，北台灣恐下探10度。本報資料照片
明後回暖， 但新一波冷氣團周五到，北台灣恐下探10度。本報資料照片

明天是228假期，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天到周四白天回暖，周五一直到下周日清晨另一股較強冷空氣南下，各地溫度下降偏低，影響擴及中南部、花東，北台灣局部可能低於10度以下，南部、花東下探13度。

吳聖宇指出，明天冷空氣減弱，台灣附近風向轉變為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部雲量較多，台中以北到北部低雲明顯，台中以南見到陽光機會比較高。明天北部、東半部白天高溫回升到21-24度，中部、南部高溫25-28度，愈往南愈溫暖，但日夜溫差大。

吳聖宇指出，台灣東北方周三發展起來的低氣壓繼續往日本方面發展加強，有機會變成較強的溫帶氣旋，對日本天氣影響應該不小。

此低氣壓帶動地面鋒面掠過台灣附近，預估周四下半天到晚間地面鋒面掠過台灣，風向再轉為偏北到東北風，中層短波槽跟著東移，華南雲雨帶水氣配合向東移動，預估北部、東半部周四下半天開始變化，晚間降雨機會更高，北部、東半部有短暫陣雨，中部恐也有局部短暫陣雨。

吳聖宇指出，周五到周六受中層短波槽東移帶動華南雲雨帶東移通過影響，北部、東半部持續短暫陣雨，中部及南部山區亦有局部短暫陣雨，只有南部平地可望維持多雲，整體降雨機率較高，不過雨勢不大。下周日(3日)有較乾空氣移入，天氣好轉，各地陸續會轉為多雲到晴。

溫度方面，吳聖宇指出，周五(1日)一直到下周日(3日)清晨另一股較強冷空氣南下，各地溫度下降偏低，這波冷空氣看起來厚度比較深厚，影響範圍會擴及到中南部、花東等地，不會只侷限在北台灣。

吳聖宇指出，預估中部、北部、東北部空曠地區周五晚間到下周日清晨間低溫有機會降到10-12度，局部單點可能低於10度以下；南部、花東空曠地區有機會降到13-16度，局部單點可能低於13度以下，應該會達到強烈大陸冷氣團等級，下周日白天之後溫度才會上升。

低溫 冷氣團 高溫

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