春節後腹瀉就診數升2成 群聚9成是諾羅 好發餐飲旅宿業

近期國內腹瀉就診人次上升，且群聚通報案件數增加，疾管署發言人羅一鈞表示，檢出病原以諾羅病毒為主，且多發生在餐飲旅宿業。由於諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，以降低病毒傳播的風險。

監測資料顯示，國內上周腹瀉門急診就診累計14萬2682人次，較前兩周增加約2成；與近5年同期比較僅次於2023年同期16萬1114人次。

全國近四周共接獲127起腹瀉群聚通報案件，較去年同期增加，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計67起，以檢出諾羅病毒為主（63件，占94%)；近期腹瀉疫情與往年連假後易出現腹瀉就診人次上升趨勢類似。

諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒汙染的食物或飲水、手部接觸受汙染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署提醒，為降低病原傳播的風險，受病患汙染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。