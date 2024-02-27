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M痘甫宣布消除就破功 中南部新增今年首2例本土病例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國出現今年首兩例M痘確定病例。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，我國出現今年首兩例M痘確定病例。記者李青縈／攝影

我國上周才宣布3個月內未出現M痘病例，達疫情消除條件，今即宣布國內新增2例本土M痘確定病例。疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，兩例均為30多歲之本國籍男性，居住地分別為中部及南部，2月中旬因身體陸續出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月23日、26日確診陽性。

由於2名個案近期均無出國旅遊史，研判為本土個案，目前返家自主健康管理中，為今年首度通報確診本土個案。郭宏偉表示，經疫調匡列相關接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天。經查2人皆未有完整接種2劑M痘疫苗之紀錄（1例未接種、1例僅接種1劑），再次提醒符合接種條件之民眾儘速接種疫苗，並完成2劑疫苗，以達保護力。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至2月26日累計確診362例病例（342例本土及20例境外移入），而今日公布之個案也是國內經14周無本土M痘確診個案至今，再度出現本土個案，疾管署將持續嚴密監測M痘疫情趨勢，呼籲民眾面對M痘疫情仍不可掉以輕心，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，符合疫苗接種條件之民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署表示，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種第2劑疫苗後，則可高達9成保護力。接種疫苗為預防M痘感染之重要方式之一，如有符合M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，以提升疫苗保護力保護自身健康。

截至2月25日已有75,173人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為48,064人，占64%，仍有27,109人僅打第一劑疫苗（僅有四至八成保護力），占36%，該署呼籲儘速完成第2劑疫苗接種。目前全國共164家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疫情 疫苗 疾管署

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