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校園暴力每天70件 醫籲建通報機制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】去年高中職以下的暴力事件與偏差行為案件超過2萬6千件！兒盟執行長白麗芳27日於記者會指出，為了降低校園暴力，應徵詢兒少意見，建立友善教室。桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采翻譯世界衛生組織的《校園暴力防制實務手冊》，盼政府能參考手冊，建立通報機制、規劃教師培訓，並檢視校園環境。

每天70件暴力事件

根據教育部校安系統數據統計，2023整年度高中職以下的暴力事件與偏差行為案件超過2萬6千件，平均每天約70件暴力事件發生；兒福聯盟2023年調查也顯示，有超過四分之一的兒少（26.6%）不認為自己在學校是安全的。

白麗芳表示，為了降低校園暴力，更需積極建構校園友善教室，提升學生安心學習的環境，政府應徵詢兒少意見，由校園著手規劃並加強教師建構安全教室能力。她強調，「校園暴力防制的壓力不該全落在教師身上，不只政府、教育部需要設立相關政策」。

依手冊建立通報機制

同為兒童青少年精神醫學會常務理事的陳質采，偕同兒童青少年精神專科醫師翻譯世界衛生組織（WHO）於2019年推出的《校園暴力防制實務手冊》，該手冊內容涵蓋校園暴力的定義、應對程序、通報渠道等內容。

她認為，可以從手冊開始，著手建立零暴力的文化、通報機制、規劃相關課程和活動、再到教師培訓、檢視校園建築和環境等方面，將可能造成校園暴力的因素和防制方法清楚傳達給所有教育工作人員。

建立機制 正向管教

兒盟呼籲，政府制定明確的校園安全指引政策，協助學校建立起完善的安全機制，且應提供更全面清楚的校園安全的數據分析，如校園暴力事件發生率、學生安全感等指標的定期報告，確保學校將能夠迅速而有序地應對各類安全事件，提高整體校園的應變能力。

國教署專委薛承祐表示，政府也有做相關法規修正及建立機制，希望學校及教師依循規範落實正向管教；同時訂定校園安全檢查規定範例及公布教師輔導學生管教辦法的範本，也提升輔導量能，期望能在116學年度完成人力增補。

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教師 校園安全 機制

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