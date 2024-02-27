快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

復育海草床增裕漁業資源 期盼達到換碳匯目的

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農業部水產試驗所2014年起於澎湖種植60平方公尺海草，迄今移植海草已增長近50倍，並協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區。海草床示意圖。圖／海洋國家公園管理處提供
農業部水產試驗所2014年起於澎湖種植60平方公尺海草，迄今移植海草已增長近50倍，並協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區。海草床示意圖。圖／海洋國家公園管理處提供

全球消失海草面積達30％且持續遞減，農業部水產試驗所2014年起於澎湖種植60平方公尺海草，迄今移植海草已增長近50倍，並協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區。水試所表示，將於3月1日辦理「世界海草日」活動，與國際接軌共同響應，這也是首次在台辦理「2024第二屆世界海草日-澎湖宣言」活動。

水試所表示，自1930年代以來，全球的海草數量持續遞減，以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％。聯合國為確保生物多樣性存續及防止海洋環境劣化，在2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約（CBD），並將3月1日訂為世界海草日（World Seagrass Day）。

水試所表示，2014年起以改良海草移植的根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植60平方公尺的海草，迄今所移植的海草已增長近50倍，同時也陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復。

2022年在重光海域協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區，不僅增裕漁業資源，對提高海洋生物多樣性也具有正面效益。

水試所表示，為擴大海草復育的效益，今年將與中國信託金控合作辦理海草復育及推廣，中信金控為全台第一家加入TNFD（自然相關財務揭露工作小組），並遵循其框架v1.0版發行自然相關財務揭露報告書的企業。

另也與國立海洋大學及高雄科技大學合作，探討不同時期復育所形成的海草床增匯效益的差異，並邀請社區共同參與海草復育與水產種苗放流，不僅提高放流成效，也能凝聚社區對海草床保護的共識，水試所表示，期望能達到復育海草床、提高生物多樣性、增裕漁業資源，甚至達到抵換碳匯目的。

保護區 澎湖縣 財務

延伸閱讀

澎湖花200萬設計24孝彩繪牆 出自大陸免費圖庫議員氣炸

中和通檢將11.8頃公園成保護區引反彈 新北市府改部分維持

創造山林永續！ 裕隆集團致力復育原生苗木 助力環境教育

華信飛澎湖AE335航班遲2小時起飛 外海盤旋數十分鐘回降小港機場

相關新聞

口服藥治療雄性禿…他「啪啪啪」後憂心1件事 名醫：精子沒那麼厲害

婦產科名醫蘇怡寧經常收到網友們各式千奇百怪的提問，而他也樂於公開截圖回答。他分享日前收到的一名網友私訊內容，並給予精闢回應「你的精子真的沒有這麼厲害」，笑翻一票網友。

抱歉真的辦不到！停車場要他無需繳費「0分鐘內離場」 網直呼：太難惹

若將車子停在停車場，在離開時會到繳費機前繳費取車出場。日前有一名網友發文表示，他在某處停車場的繳費機上頭看見「無需繳費，請於0分鐘內離場」，讓他不知該如何是好，引發網友熱議，直呼「太難惹」！

「不爽的一天從它開始」速食店外帶冷飲易弄翻 網建議自備一物保平安

麥當勞冷飲杯蓋易滑掉弄翻飲料常為人詬病，外帶若僅使用紙袋裝，真的要很小心。日前有一名網友發文抱怨「不爽的一天從麥當勞開始」，他表示飲料設計真的很悲劇，到底是人為沒蓋好？還是紙袋就是陷阱，引發網友熱議。

氣溫驟降…ICU一晚6中風患者報到 護理師籲「規律性量血壓」

一名在加護病房(ICU)任職的護理師昨(26)日清晨表示，受到低溫影響，在ICU一晚就送來了6名中風病患，她發文提醒有心血管疾病的患者，知道自己是高風險族群，應該做到規律性地量血壓，以免發生意外，她也盼若家有老人是獨自在家居住的，也可以經常打電話回家關心長輩健康。

可果美披薩醬又被檢出致癌農藥 邊境退運逾1.9萬公斤

知名醬料品牌可果美進口品項再出包！衛福部食藥署今天公布，臺灣可果美公司從美國進口的披薩醬，被檢出殘留致癌農藥「環氧乙烷」...

國旅貴爆、陸客不來 王國材曝應對措施

交通部觀光署訂下今年1200萬人次國際觀光客來台目標，旅遊業者擔憂，陸客來台遙遙無期，恐難達成目標。交通部長王國材今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。