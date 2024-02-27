復育海草床增裕漁業資源 期盼達到換碳匯目的

全球消失海草面積達30％且持續遞減，農業部水產試驗所2014年起於澎湖種植60平方公尺海草，迄今移植海草已增長近50倍，並協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區。水試所表示，將於3月1日辦理「世界海草日」活動，與國際接軌共同響應，這也是首次在台辦理「2024第二屆世界海草日-澎湖宣言」活動。

水試所表示，自1930年代以來，全球的海草數量持續遞減，以每30分鐘1個足球場的速度在流失，消失海草的面積已達30％。聯合國為確保生物多樣性存續及防止海洋環境劣化，在2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約（CBD），並將3月1日訂為世界海草日（World Seagrass Day）。

水試所表示，2014年起以改良海草移植的根狀莖法，在澎湖通梁淺坪海域種植60平方公尺的海草，迄今所移植的海草已增長近50倍，同時也陸續於重光及虎井等海域進行海草床修復。

2022年在重光海域協助澎湖縣政府劃設台灣首次以復育海草為目的的保護區，不僅增裕漁業資源，對提高海洋生物多樣性也具有正面效益。

水試所表示，為擴大海草復育的效益，今年將與中國信託金控合作辦理海草復育及推廣，中信金控為全台第一家加入TNFD（自然相關財務揭露工作小組），並遵循其框架v1.0版發行自然相關財務揭露報告書的企業。

另也與國立海洋大學及高雄科技大學合作，探討不同時期復育所形成的海草床增匯效益的差異，並邀請社區共同參與海草復育與水產種苗放流，不僅提高放流成效，也能凝聚社區對海草床保護的共識，水試所表示，期望能達到復育海草床、提高生物多樣性、增裕漁業資源，甚至達到抵換碳匯目的。