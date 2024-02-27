今北部高溫僅15度 周四冷氣團再來周六晨最冷探10度

今天強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署指出，北部、東北部高溫僅15度；明天減弱後溫度回升，北部、東半部高溫26度，中南部31度。周四起鋒面接近，可能再有強烈大陸冷氣團報到，一連三天逐日降溫，北部高溫從25度降至周六剩18度，南部從31度降至24度。其中，周六清晨最冷，中部以北、東北部探10度；直到周一白天冷氣團減弱，溫度回升。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，估影響至今晚。另外，中央氣象署上午也發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今天至明晨，苗栗及金門局部地區有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天持續影響的強烈大陸冷氣團，明天白天稍減；不過，隨著周四鋒面接近，周五鋒面通過，又有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，估影響至周日白天，才會減弱。

她表示，今天本島清晨最低溫在苗栗大河10.3度，今天白天受強烈大陸冷氣團，各地仍偏冷，北部、東北部高溫僅15度，馬祖9度，金門16度，澎湖、花蓮18至19度，台東23度，中南部24至26度。

伍婉華說，明天清晨各地仍偏冷，不過白天強烈大陸冷氣團稍為減弱，各地溫度上升。明天白天至周四白天，中南部高溫30至31度，北部、東半部高溫25至26度。

周四鋒面接近，冷空氣又南下，周五鋒面通過後，溫度又開始下降，周四北部從高溫25度降至周五18度，周六再降至14度；南部高溫也是從周四31度，降至周五28度，再降至周六24度。

伍婉華提醒，周六清晨最冷，馬祖低溫僅5度，金門8度，中部以北、東北部10至11度，澎湖、南部與花蓮低溫13至14度，台東15至16度；周一白天冷氣團減弱，溫度回升。

她也提醒，周五台南以北地區留意低雲或霧，影響能見度。另外，周五晚上至周日清晨，3000至3500公尺以上高山，路面可能結冰；若溫度、水氣配合，可能有降雪機率。

天氣型態方面，伍婉華指出，今天北部、東半部、恆春半島短暫降雨，中部地區、南部山區、金門馬祖短暫降雨。明天起，水氣減少，隨著冷氣團減弱，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、北部山區零星短暫降雨，其他各地降雨情況少。

周四至周五，各地都有降雨機率，北部降雨時間長，尤其基隆北海岸、大台北山區出現局部大雨；周六雨區縮減，但迎風面的北部、東半部、恆春半島依舊有短暫降雨，中南部山區也有短暫降雨。

周日東半部山區、西半部山區都有零星短暫雨；下周一降雨縮減至花東地區，屆時其他各地可見陽光。