冷氣團還在！2縣市大雨9縣市低溫特報恐10度以下冷到晚上、明晨

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署上午針對新北等9縣市發布低溫特報，恐10度以下，連江則可能有6度以下低溫，今天上午影響到晚上，但苗栗縣、金門縣低溫一路影響到明天上午。

此外，東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象署針對基隆及新北兩縣市發布大雨特報，影響時間從上午至晚上。

低溫特報方面，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(27)日桃園、新北、台北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，氣象署請民眾注意防範。

橙色燈號2：新北市、台北市、桃園市、連江縣黃色燈號：基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，影響時間27日上午至27日晚上。

至於今(27)日至明(28日)晨苗栗及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。