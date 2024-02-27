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冷氣團還在！2縣市大雨9縣市低溫特報恐10度以下冷到晚上、明晨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
東北風影響，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照片
東北風影響，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照片

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署上午針對新北等9縣市發布低溫特報，恐10度以下，連江則可能有6度以下低溫，今天上午影響到晚上，但苗栗縣、金門縣低溫一路影響到明天上午。

此外，東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象署針對基隆及新北兩縣市發布大雨特報，影響時間從上午至晚上。

低溫特報方面，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。今(27)日桃園、新北、台北局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，氣象署請民眾注意防範。

橙色燈號2：新北市、台北市、桃園市、連江縣黃色燈號：基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣，影響時間27日上午至27日晚上。

至於今(27)日至明(28日)晨苗栗及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。

氣象署

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明後回暖 吳德榮：周五冷氣團再來轉濕冷下探10度

強烈大陸冷氣團發威！9縣市跌破10度 周六晨再迎低溫

9縣市低溫特報這縣市恐6度以下 一路冷到明天上午

下波冷氣團全台轉雨強度恐跟這波相當 最冷時間曝

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