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提前掃墓、五月天港都開唱 高鐵3月15日起3周增班58班

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖。圖／本報資料照片
高鐵示意圖。圖／本報資料照片

因應民眾提前返鄉掃墓的旅運需求，另外天團五月天將在3月下旬於高雄舉辦巡迴演唱會。台灣高鐵表示，3月15日至31日連續三周實施週末短期增班，期間共增開58班次列車，包括南下35班、北上23班，3月1日凌0零時起開放購票。

台灣高鐵指出，本次實施3月周末短期增班，即針對期間週末南下、北上不同旅運需求，增加開行班次。在3月23日、3月30日兩個周六，於增開班次中特別規畫16班列車，均停靠彰化、雲林等站，以加強服務往返雲嘉南地區掃墓旅客需求，上述車次分別為南下：1305、1313、1317、1319以及北上1322、1324、1326、1328。

此外，台灣高鐵表示，3月24日及3月31日兩個周日，規畫晚間10時35分自左營站發車的1296車次跨日列車，以加強服務參加大型活動旅客。該車次列車抵達部分車站時間，將超過日常末班車到站時間，最晚至次日凌晨0時25分抵達端點站，請搭乘該車次旅客，預先安排到站後交通接駁。

台灣高鐵表示，持續精進服務品質，台灣高鐵企業網站（購票資訊）及「台灣高鐵」App新增「輪椅座訂位」選項，可快速連結「數位客服」，提供行動不便有輪椅座位需求旅客，更友善、便捷票務服務。

高鐵

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