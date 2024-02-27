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抱歉真的辦不到！停車場要他無需繳費「0分鐘內離場」 網直呼：太難惹

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

若將車子停在停車場，在離開時會到繳費機前繳費取車出場。日前有一名網友發文表示，他在某處停車場的繳費機上頭看見「無需繳費，請於0分鐘內離場」，讓他不知該如何是好，引發網友熱議，直呼「太難惹」！

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上發文表示「抱歉我真的辦不到…我願意繳費給我一些時間」。原PO在一處停車場，看見繳費機上頭的畫面顯示「無需繳費，請於0分鐘內離場」，讓他深感為難，不知該如何是好，於是上網求助。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「能不能給我一首歌的時間」、「瞬移都來不及」、「音速小子是嗎」、「任意門拿出來的時間都不夠」、「哆啦A夢，時光機拿出來」、「你需要『暫停時間』」、「時間停止器用起來」、「稍息後還有58秒！稍息！回來」、「衝啊」、「要你現在立刻馬上滾的意思嗎」、「講難聽一點就是快滾」。

也有不少網友表示「我也遇過，我是三分鐘」、「我有一次是無需繳費，沒有寫幾分鐘，然後到門口了，剛好超過一分鐘，變成下車去繳費，超丟臉」、「他應該是剛好壓在免費的30分鐘，因為免費30分鐘只計進場到出場的時間，你就認份一點再過一分鐘再繳費出場吧」、「再過30秒你就可以繳費了」、「所以還是繳費吧」。

停車場 繳費機

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